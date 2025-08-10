Natívitas y Papalotla preservan patrimonio documental con entrega de actas de cabildo al Archivo del Estado

En un acto que refuerza la transparencia institucional y la preservación del patrimonio documental, los municipios de Natívitas y Papalotla entregaron formalmente sus Actas de Cabildo al Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET).

La directora general del AGHET, Mayra Vázquez Velázquez, recibió los documentos de manos de los presidentes municipales de Natívitas y Papalotla, Óscar Murias Juárez y Sergio Lara Muñoz, respectivamente.

Vázquez Velázquez señaló que las Actas de Cabildo constituyen un testimonio fundamental de las decisiones, acuerdos y procesos administrativos que marcan la vida política y social de cada municipio.

“Su entrega al Archivo General del Estado garantiza su adecuada conservación, catalogación y disponibilidad para futuras consultas ciudadanas, académicas y jurídicas”, afirmó.

Asimismo, detalló que, con esta entrega, se da cumplimiento a los artículos 34 y 37 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que establecen la obligación de conservar y transferir este tipo de registros.

Con estas acciones, que son producto del compromiso de los ayuntamientos, se preserva la memoria histórica de Tlaxcala y se fomenta una cultura de responsabilidad archivística entre los gobiernos municipales.

“Al proteger este acervo, aseguramos que las generaciones presentes y futuras tengan acceso a información confiable sobre el devenir de sus comunidades”, subrayó Mayra Vázquez.

Durante la ceremonia de entrega de Acta de Cabildo, se reconoció el trabajo coordinado entre el AGHET y los ayuntamientos, en el marco de la política estatal de resguardo y difusión del patrimonio documental como parte de la identidad y la historia de Tlaxcala.