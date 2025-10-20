Lunes, octubre 20, 2025
Nanacamilpa instalará el altar monumental más grande de Tlaxcala; convocan a fortalecer la unión comunitaria

Juan Luis Cruz Pérez

Con una inversión cercana a los 100 mil pesos y la participación de más de 500 personas, entre estudiantes, docentes y voluntarios, autoridades municipales y la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentaron este lunes la tercera edición del altar monumental de Día de Muertos, considerado ya como el más grande del estado, con una extensión superior a mil 400 metros cuadrados.

En rueda de prensa efectuada en el la sede del Poder Legislativo, la diputada del Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT), acompañada por representantes del ayuntamiento de Nanacamilpa, destacó que esta iniciativa no sólo preserva las tradiciones mexicanas, sino que también fortalece la cohesión social y promueve el turismo comunitario en una de las regiones más visitadas de Tlaxcala.

“El altar monumental es una expresión viva de la unión familiar y vecinal que distingue a Nanacamilpa. Lo más bello de esta tradición es ver cómo la ciudadanía entera colabora: escuelas, comercios, familias y autoridades. Es un orgullo que este esfuerzo colectivo represente a Tlaxcala”, expresó Flores Lozano al invitar al público a visitar el municipio del 31 de octubre al 3 de noviembre, fechas en que se desarrollará la festividad.

Acompañaron el anuncio el secretario del Ayuntamiento, José Bernardino Juárez Mogollán, en representación del presidente municipal Aarón Vargas Ángel; la regidora de Educación, Montserrat Contreras Fernández; el director de Turismo, Luis Alberto Pérez Bolde y Juan Guzmán, representante del comité organizador del Barrio de Obregón, sede del altar.

De acuerdo con las autoridades, el altar ocupará más de 300 escalones y sumará este año una novedad, pues la primera ofrenda dedicada a mascotas, organizada con la asociación Corazón de Perro, que busca recolectar alimento y cobijas para animales con discapacidad.

“Queremos incluir también a nuestros compañeros de vida, y hacerlo con sentido solidario”, puntualizó Contreras Fernández.

El evento, que cada año convoca a más de 3 mil visitantes, forma parte de las actividades culturales en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona del Barrio de Obregón. Además del altar, se realizará un magno desfile con instituciones educativas, un perrotón y la tradicional liberación de globos de cantoya como cierre simbólico de la festividad.

Por su parte, el director de Turismo Municipal subrayó que estas acciones buscan extender la actividad económica más allá de la temporada de luciérnagas, ya que “Nanacamilpa cuenta con más de 70 empresas turísticas, entre hoteles, glamping, cocineras tradicionales y zonas de campamento,, y este tipo de celebraciones generan flujo económico durante todo el año”, explicó Pérez Bolde.

La diputada Flores Lozano enfatizó que el propósito central es preservar la identidad tlaxcalteca y transmitirla a las nuevas generaciones. “El año pasado, la lluvia destruyó momentáneamente el altar, pero los vecinos lo reconstruyeron en una hora. Ese espíritu solidario es lo que queremos mostrar al país: que Nanacamilpa tiene corazón y memoria”, concluyó.

Las actividades iniciarán el 31 de octubre con la inauguración del altar monumental y culminarán el 3 de noviembre con la clausura de la feria del Barrio de Obregón.

Relacionadas

