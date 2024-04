Nada nuevo, solo propuestas retrógradas sobre atención a violencias contra las mujeres en el primer debate presidencial, considera el CMU

“Nada nuevo” propusieron las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República en el primer debate para atender las violencias contra las mujeres; por el contrario, demostraron un retroceso y que el discurso feminista solo es usado para ganar votos, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

De esta manera, la también activista opinó sobre el debate entre Xóchitl Gálvez Ruíz, abanderada del PRI-PAN-PRD; Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), y de Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena-PT-PVEM, la noche de este domingo 7 de abril.

Remarcó que en este encuentro no hubo “nada nuevo” y que, como siempre, quienes buscan puestos de alto nivel evidencian mucho desconocimiento respecto de las necesidades de las mujeres, debido a una falta de interés “y de seguir mirando las políticas públicas hacia este sector como algo secundario y sin gran impacto”.

Es preocupante que en una de las preguntas sobre las alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se dijera que no funcionan; sin embargo, se ha insistido en que en este tema los gobiernos no han respondido a las recomendaciones y a las medidas establecidas y estas son un buen mecanismo que ha sido reconocido por otros países, indicó.

- Advertisement -

Pero-dijo- las candidatas y el candidato mostraron desconocimiento y siguen sin hacer responsable al gobierno; incluso, no se detalló sobre los resultados en Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum.

“Es muy grave que sigan queriendo minimizar las problemáticas” de la población femenina y que en una de sus intervenciones la candidata de Morena expresara que ya había sido suficiente hablar de mujeres y que en su lugar se tocara lo relativo a otros grupos vulnerables, anotó.

Realzó que las tres candidaturas mencionaron el empoderamiento de las mujeres como una forma de prevenir la violencia, con lo que se regresa a responsabilizarlas de lo que les sucede.

- Advertisement -

“También es muy, muy grave que se proponga que a nivel municipal o de comunidad, sus autoridades atiendan la violencia contra mujeres, como lo planteó Xóchitl Gálvez, lo que significaría que los alcaldes” se hicieran cargo y eso iría contra la ley, ya que significaría no judicializar los casos, sobre todo la violencia feminicida.

Criticó que Jorge Álvarez Máynez diera a entender que las mujeres son las que deben prevenir las agresiones en su contra, y que Claudia Sheinbaum insistiera en que la incidencia de feminicidios ha disminuido y que estos son sancionados, aun cuando es sabido que se les acredita otro delito, ya sea suicidio o accidente; “al contrario -enfatizó-, las cifras van en aumento”.

Lamentó que pese a las denuncias del movimiento feminista, no se acredita el delito, no se inician carpetas de investigación y no hay sentencias, ni a nivel nacional ni estatal.

Añadió que el candidato de MC refirió que hay una feminización de la política y que hay más participación de las mujeres, pero que ello no significa que haya políticas públicas efectivas y acompañamiento adecuado con seguridad, por ejemplo.

“No es posible que a una semana del asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, él diga esto, sin tener claro que muchas mujeres que participan en esta elección lo hacen para ganar votos del partido al que representan y no por hacer una política diferenciada”, indicó.

También cuestionó la propuesta de atender la salud mental de varones para evitar las agresiones, ya que eso colocaría a los agresores en un estatus de enfermos, “idea retrógrada -abundó- que ya habíamos logrado superar, porque se trata de personas sanas que deciden conscientemente ejercer violencia”.

Subrayó que al CMU le preocupan las propuestas expuestas porque no dan una idea nueva de hacia donde se va a dirigir la política pública en el próximo sexenio, pues en México se hacen leyes sin la participación de las víctimas ni de la sociedad civil y con muchas lagunas que favorecen al violentador.

“Ello obliga al movimiento feminista a seguir haciendo lucha; hubo puras palabras de dientes para afuera al decir que van a recibir a familias de mujeres víctimas de feminicidio y a las actvistas, a las que les han cerrado las puertas hasta ahora. Fueron declaraciones sin profundidad, como en el tema de aborto”, consideró.

Lamentó que la violencia contra las mujeres, como la cosificación sexual, también se haya trasladado al postdebate, pues en un programa de análisis uno de los participantes comentó que hubo aburrimiento y que se extrañó a la edecán (del debate de 2018).

Te recomendamos:

Creció a 70 por ciento intención del voto a favor de Claudia Sheinbaum en Tlaxcala, tras primer debate presidencial: Pérez

Dirigencias partidistas aseguran que sus candidatos ganaron el debate; confían que resultado moverá votos