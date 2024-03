Muy inquieta la clase política porque entra en una etapa de recogimiento. Las reservas que se hacen para definir las candidaturas los mantienen en tensión hasta que se resuelvan las presidencias de comunidad y municipales.

Los partidos políticos convirtieron la decisión interna en un viacrucis. La primera caída está representada al haber dejado sus posiciones en la administración pública y no haber sido considerados para las senadurías.

La segunda caída llega con las decisiones de las diputaciones federales. Si no los hicieron senadores, cuando menos diputados. No fue así y esperan no ser enviados como candidatas o candidatos a otros partidos.

La tercera caída es la más angustiante. Ya que los pone al pie de la crucifixión. Y lo que es más peligroso, con un pie fuera de la ubre gubernamental. Es casi imposible que vuelvan a ser reincorporados a la administración.

Están a mitad del sexenio. En lo que resta, lo que es igual a un periodo de diputado local o presidente municipal, no van a poder cobrar y como dijera el tlacuache: Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

En señal de humildad están dispuestos a lavarle los pies a todos los presidentes de los partidos políticos y las jefas y jefes del Poder Ejecutivo con tal de que no los dejen fuera de la última cena de la representación popular.

Consideran que ya basta de expiar culpas. Se han sacrificado por el pueblo durante algunos años y merecen ser premiados. Como decía la primera dama de Veracruz: “merecen abundancia”.

La Semana Santa les significa tiempo de escasez. Porque deben guardar su patrimonio. Si les toca hay que invertirlo en la campaña. Si no les toca será para sobrevivir mientras llega alguna otra cosa. Pero así es la fe.