Museo Nacional del Títere celebra 34 años de vida cultural en Huamantla

La Redacción

El Museo Nacional del Títere (Munati) conmemoró su 34 aniversario con una celebración llena de color, arte y tradición que incluyó funciones especiales y actividades abiertas para toda la población.

Fundado en 1991, gracias al impulso social encabezado por Guadalupe Alemán y Alejandro Jara, este recinto se ha consolidado como un referente del arte titiritero en México y América Latina.

Actualmente, el Munati cuenta con ocho salas permanentes y una temporal que albergan más de 500 piezas, lo que lo convierte en un testimonio vivo de la historia y diversidad del teatro de títeres.

Su relevancia como espacio museístico ha sido reconocida ampliamente, en especial por su enfoque de conservación del sentido comunitario y de pertenencia cultural.

Ignacio Tapia Echávarri, director del museo, resaltó el respaldo del gobierno del estado en el mantenimiento del recinto.

“El Munati es un espacio vivo gracias al compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar y su apoyo, que nos permite crecer y fortalecer el acervo que resguarda”, afirmó.

En este sentido, destacó la firma de convenios con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), los cuales permitirán la expansión de su colección.

El arraigo del museo en la comunidad huamantleca ha sido fundamental para su desarrollo y solidez, convirtiéndolo en un motor cultural que promueve el arte titiritero sin perder su esencia local.

Durante la celebración, se presentó una cartelera especial que incluyó las obras “El lobo feroz y los tres cochinitos”, por la compañía tlaxcalteca Títeres Kokonetes; “Frankenstein”, puesta en escena de Teatro al Hombro (CDMX) y “Ya llegó la carpa”, a cargo de la compañía Machincuepa.

Gracias a su legado y compromiso con la difusión cultural, el Munati se mantiene como uno de los espacios museísticos más importantes dedicados al arte titiritero.

