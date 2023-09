Muriel rompió la invisibilidad en la que la mujer mexicana se había encontrado a lo largo de 500 años: Valero

La escritora e investigadora Josefina Muriel de la Torre rompió la invisibilidad “en la que se había encontrado la mujer mexicana a lo largo de 500 años”, al especializarse en la historia del mundo femenino en México, puntualizó la académica Rita Valero García-Lascuraín.

En el marco de donación de la obra Retrato de Manuela Mesa (pintura al óleo de esta mujer indígena cacica de alto rango en la sociedad novohispana) al Museo Regional de Tlaxcala-INAH, por parte de Gabriela González-Mariscal Muriel, hija de Josefina Muriel (nacida en 1918 en Ciudad de México y fallecida en 2008), destacó las aportaciones de esta bibliófila.

Valero García-Lascuraín comentó que Muriel de la Torre, quien obtuvo maestría y doctorado en la década de los años 40 del siglo pasado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se interesó por el tema la mujer, “que nunca se había investigado con seriedad y menos aún siendo sobre convento de monjas”; pero además no había fuentes para penetrar en este ámbito, “considerado estéril e imposible de sustentar”.

Sin embargo, ella descubrió manuscritos originales en archivos de los conventos, los cuales muestran la interacción que había entre la iglesia de la Nueva España con la Santa Sede, indicó la investigadora.

Citó como ejemplo de esos documentos uno en el que el papa Benedicto XIII reservó el convento de Corpus Christi, situado en la Ciudad de México, solo para mujeres indias cacicas.

Realzó que Josefina Muriel demostró que el virreinato estableció que las indígenas nobles pudieran entrar a ese claustro, lo cual anteriormente no estaba permitido a quien tuviera vocación para ingresar porque estaba completamente prohibido, hasta que se fundó Corpus Christi.

Dijo que con la misma pasión con la que esa investigadora y escritora documentó el mundo religioso de la Nueva España, también lo hizo con las mujeres en situación de calle.

“Cerró la puerta de las monjas y se adentró a estudiar ese problema tan doloroso sobre las mujeres que habiendo caído en una soledad dramática por no estar ligadas a un hombre que las sostuviera o las protegiera, fuera el padre o el esposo, o aquella que no contaba con eso, se iba verdaderamente al mundo de la nada, no había una preparación para ella ni una posibilidad de nada porque estaba en la calle literalmente”, comentó.