Municipios de la zona oriente fortalecerán acciones de seguridad, indica alcalde de Huamantla

Presidentes municipales de la zona oriente del estado emprenderán una estrategia de coordinación para fortalecer la seguridad en esta región, principalmente para enfrentar el robo en carretera, aseveró Juan Salvador Santos Cedillo, alcalde de Huamantla, quien reafirmó que este lugar “ha estado en la tranquilidad”.

- Anuncio -

Luego de celebración de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz la mañana de este jueves, dijo que se le dio a conocer la situación de Huamantla en esta materia y “pues la verdad es que yo puedo decir que dentro de los primeros lugares no estamos en ningún rubro (de seguridad), eso me alienta mucho (sic), falta mucho trabajo, eso me queda claro, tampoco podemos decir que todo está perfecto”.

En entrevista colectiva, el alcalde anotó que en los últimos días ha habido una mayor presencia de la Guardia Nacional (GN) y que ha continuado la coordinación con la Policía Estatal, con el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina (Semar), para la realización de recorridos en esta demarcación, pues se debe reforzar la vigilancia, así como para implementar labores de proximidad con la ciudadanía.

“La verdad es que tenemos un poco el robo en carreteras, que es lo que nos pega… nosotros con mucho gusto abonamos, se trata de hacer equipo”, aunque –añadió–, también se han registrado algunos robos a casa–habitación, “pero los números son bajitos, no son tan altos”.

- Advertisement -

Mencionó que se emprenderá una estrategia de coordinación para la seguridad con municipios aledaños de la zona oriente, como Cuapiaxtla, Tequexquitla y Atltzayanca, incluso con Apizaco, “con los que estamos más cercanos, son con los que vamos a seguir trabajando en ello”.

En torno a la ejecución de una menor de edad, dos hombres y una mujer, en una vivienda de San José Xicohténcatl en septiembre pasado, respondió que el problema “es que vienen personas de otros lados y se dedican al robo de casa–habitación y al robo de vehículos”.

Expuso que “creo que ese fue el caso” de esas personas, pues “en la casa donde las ejecutaron” se encontraron varias motocicletas y vehículos desvalijados, “digo, yo no soy la autoridad pertinente para hacer un señalamiento, para juzgar el tema, pero todo indica que pueden ser parte de y la verdad es que es muy lamentable”.

- Advertisement -

Santos Cedillo abundó que se puede ver el trabajo de su administración de estos últimos meses “y creo que Huamantla ha estado en la tranquilidad”.

Antes, durante el acto protocolario en el que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el programa “Baños Dignos con Biodigestor”, en este municipio, dijo que durante la Mesa de Construcción de Paz la mandataria ha pedido a los presidentes municipales “seguir trabajando en conjunto para que podamos fortalecer al municipio de Huamantla, a toda la zona oriente”.

Acentuó que se coordinará con los municipios circunvecinos, pues “de eso se trata justamente, que los ciudadanos con el gobierno municipal, estatal y federal, hagamos un gran equipo para que las cosas resulten mejor”.