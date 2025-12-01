Munícipe de Tzompantepec acusan parálisis en el cabildo y omisión del alcalde Marcelino Ramos

Regidores y presidentes de comunidad del municipio de Tzompantepec denunciaron que el presidente municipal, Marcelino Ramos Montiel, ha incurrido en graves omisiones al suspender y retrasar sesiones de cabildo, impidiendo que se atiendan asuntos administrativos, financieros y de gobernabilidad que son urgentes para la población, pero sobre todo, se niega a transparentar el uso del erario.

La denuncia fue presentada por los integrantes del ayuntamiento ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el Congreso local y legisladores con el propósito de que intervengan y “se restablezca el funcionamiento institucional del gobierno municipal”.

Los regidores detallaron que la sesión ordinaria número 28, convocada para el pasado 25 de noviembre, fue suspendida “abruptamente y sin causa justificada”, lo que dejó inconclusos los temas agendados y sin cierre formal de acta, lo cual “representa una violación a los principios de legalidad y transparencia establecidos en la Ley Municipal del estado de Tlaxcala”.

El tercer regidor de esa Comuna, José Gerardo Rodrigo Herrera Ramos detalló, en su oficio, que no han sesionado desde el pasado 6 de octubre, incumpliendo el artículo 35 de la misma ley, que obliga a realizar sesiones ordinarias al menos una vez cada 15 días.

“La suspensión injustificada afecta directamente el desarrollo de los asuntos municipales y el seguimiento de decisiones ya programadas”, señaló.

Por su parte, Bernardo Montiel Carrasco, presidente de comunidad de San Juan Quetzalcoapan, denunció que la cancelación habría sido motivada por la negativa del alcalde a proporcionar información financiera y presupuestal que se solicitó para revisar el ejercicio de recursos públicos.

“Podría constituir una irregularidad administrativa e incluso un impedimento deliberado a la labor de fiscalización interna del Ayuntamiento”, asentó en su oficio remitido a los integrantes de la LXV Legislatura local.

Montiel Carrasco pidió específicamente a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso iniciar una revisión inmediata y exhortar al edil a cumplir con sus responsabilidades legales.

En tanto, la segunda regidora, Guadalupe Farfán Velasco, así como el sexto regidor, José Juan Ramírez Pérez, coincidieron en que la falta de sesiones y de información obstaculiza deliberadamente la toma de decisiones de impacto municipal.

Por ello, ambos anunciaron que no validarán ningún acuerdo administrativo que no haya sido analizado, revisado y aprobado por el pleno del Cabildo, por lo que “nos deslindamos de toda responsabilidad ante la violación de atribuciones y obligaciones del ayuntamiento”, señalaron.

Los integrantes del cabildo advirtieron que la falta de sesiones representa una crisis interna de gobernabilidad que afecta directamente a la asignación de recursos públicos; la aprobación de obras y servicios; transparencia en el gasto municipal y la toma de decisiones en materia de seguridad y desarrollo, por lo que pidieron al Congreso local y al OFS tomen cartas en el asunto con urgencia, para evitar que la omisión siga afectando a la ciudadanía.