Mujeres trabajadoras de Acopinalco del Peñón piden apoyo a la gobernadora con paquetes de animales de traspatio para generar recursos

“Nosotras no pedimos un apoyo de dinero, queremos trabajar para ganarlo”, señaló Leonila Escamilla Ordóñez, vecina de la comunidad de Acopinalco del Peñón, municipio de Tlaxco, quien pidió a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros apoyo para un grupo de al menos 25 mujeres de este lugar

Al enterarse la mañana de este martes de la visita de la mandataria estatal a esta localidad para entregar estufas ahorradoras de leña, redactó un escrito a mano para entregárselo directamente.

En una hoja de papel expuso su solicitud de ayuda “para las madres trabajadoras de esta colonia, “ya que tenemos las ganas de trabajar”; sin embargo, apuntó que para ello requieren de paquetes de animales de traspatio, como pollos, borregos y cerdos, pues de esta manera podrían generar ingresos para mejorar las condiciones de vida de sus famlias

También, pidieron a la titular del Poder Ejecutivo local que les apoye con la pavimentación de sus calles, pues “tienen malas condiciones; en época de lluvias se hace mucho lodo y es difícil caminar cuando llevamos a los niños a la escuela, los niños llegan con los zapatos sucios”

Otras mujeres de esta comunidad también se acercaron a la gobernadora para entregarle sus respectivas demandas de ayuda. Una de ellas tiene una condición de discapacidad que le impide trabajar y obtener un salario que le permita comprar una casa

Precisó que tiene 18 años de edad y que requiere de una vivienda porque sus padres son personas adultas mayores y difícilmente pueden ser contratadas para realizar algún oficio. Agregó que no puede tener certeza de que algún día cuente con dinero suficiente para construir una

María Susana Escamilla solicitó ayuda de la gobernadora a través de un baño completo para su casa, ya que es una persona en una situación económica vulnerable y es afectada por una enfermedad que le causa discapacidad

“Tengo artritis reumatoide crónico degenerativa, las bajas temperaturas como las de ahora me hacen dañó y me producen mucho dolor. Lo que gano solo me alcanza para la alimentación y medicamentos, ya que no siempre los hay en mi Centro de Salud”, anotó