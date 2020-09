Mujeres toman edificio de la CEDH; protestan contra la violencia

“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, exigieron integrantes de Mujeres Organizadas de Tlaxcala la tarde de este lunes, quienes unidas en un grito ante la impunidad de la que gozan proxenetas y feminicidas, “tomaron” simbólicamente las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en apoyo a la Casa Refugio Ni Una Menos.

Las tlaxcaltecas se solidaridarizaron con las mujeres familiares de víctimas de feminicidio, quienes ocuparon el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la semana pasada.

En punto de las 17 horas, más de medio centenar de jóvenes inició la protesta afuera de las instalaciones de la CEDH, pues al arribar se toparon con las rejas cerradas del inmueble. En pocos minutos arribaron seis elementos de vialidad en dos patrullas y un par de motocicletas.

Acordonaron con cinta amarilla el área y el tránsito vehicular quedó bloqueado. Colgaron una manta en una pared, sobre las letras de la institución, y un tendedero con las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas.

Con aerosoles en tonos negro, rojo y verde hicieron pintas en un muro para advertir que “las niñas no se tocan. No es no cabrón”. En otro escribieron: “Justicia para Amalia”, la mujer asesinada en el municipio de Huamantla la semana pasada. “Porque nuestra vida vale más que su pendeja pared”.

Las mujeres enfundadas en vestimentas en color negro y cubrebocas, con la cabeza cubierta, portaron pancartas de protesta contra la violencia de género y el sistema patriarcal. En la puerta principal extendieron la bandera mexicana con la leyenda “México feminicida”.

Hicieron el performance “Un violador en tu camino”. Cantaron a la tierra, danzaron alrededor del fuego que prendieron a mitad de calle en ofrenda a las víctimas de feminicidio. Reclamaron justicia, castigo a proxenetas y legalización del aborto.

Pidieron sanción a los más de 16 feminicidios perpetrados este año, pero que no han sido clasificados como tales por parte de las autoridades. “Ni una asesinada más”.

Fernanda, Jazmín, Raymunda, Patricia, Constantina, Guadalupe, Angélica, María, Sandra, Ana Gabriela, Fabiola, Daniela, Esmeralda, Lourdes, Melody, Rosario e Ingrid, entre otros, fueron los nombres que pronunciaron de algunas de las víctimas en los últimos años.

Las manifestantes alzaron la voz contra la represión a la protesta feminista y su criminalización. Exigieron pronta acción de la CEDH, presidida por Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, de quien pidieron su renuncia. El ombudsperson pudo haberse enterado de esta petición ese momento, pues supuestamente se encontraba en su oficina.

Fusionadas en un abrazo cantaron sin miedo: “No queremos machos que nos asesinen”. “¡Que vivan las mujeres!” Se retiraron antes de lo planeado “porque la poli no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas”. Una cuadra más adelante, de manera discreta, elementos de la policia estatal vigilaban el retiro de las manifestantes.