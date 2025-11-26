Martes, noviembre 25, 2025
Sociedad y Justicia

Mujeres tlaxcaltecas exigen alto a la violencia y reclaman resultados en el marco del 25N

Dania Corona Muñoz

Mujeres de distintas colectivas feministas denunciaron omisiones institucionales, criminalización del movimiento y la falta de acciones reales para garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida digna y libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En la Antimonumenta de Tlaxcala, ubicada en el bulevar Guillermo Valle, presentaron un pliego petitorio dirigido a los tres poderes del estado, ayuntamientos, instituciones educativas y a la colectividad tlaxcalteca.

Además, dieron lectura a titulares de prensa sobre feminicidios y desapariciones ocurridas en el último año, como una forma de recordar “las vidas que el Estado no ha protegido”. Las activistas señalaron que los encabezados periodísticos fueron leídos “para hacer memoria y no permitir que los nombres de nuestras hermanas se pierdan en el olvido”, y reclamaron que múltiples casos siguen en la impunidad. Entre los reclamos se escuchó: “No son notas, son historias de vida arrebatadas; exigimos justicia”.

En el pronunciamiento central, las colectivas dirigieron su mensaje a autoridades estatales, municipales y federales, a quienes llamaron a asumir su responsabilidad en la prevención y atención de las violencias. “Las mujeres tlaxcaltecas no olvidamos las represiones violentas, las omisiones del Estado ni los daños irreparables, desde agresiones hasta desapariciones y feminicidios”, leyeron.

Las asistentes rechazaron lo que calificaron como “narrativas oficiales incongruentes” en torno al 25N, pues acusaron que mientras las autoridades hablan de apertura, “materialmente ponen barreras y se burlan de nuestra inteligencia”. Señalaron que la protesta feminista sigue siendo criminalizada en el estado.

Afirmaron: “Venimos con las exigencias de generaciones de mujeres que estuvieron antes que nosotras”, y subrayaron que una vida libre de violencia es una obligación del Estado, no una concesión.

El pliego petitorio incluyó 20 demandas, entre ellas, el cese de todo tipo de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; atención urgente a la contaminación de la cuenca Atoyac–Zahuapan; y solución al ecocidio del Parque de la Juventud. También exigieron espacios seguros para el cultivo de semillas nativas y reconocimiento a la lucha campesina, además de desconocer la Cápsula del tiempo que fue colocada frente a la Antimonumenta durante la conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala.

En materia legislativa, reclamaron que el Congreso del estado deje de promover iniciativas que consideraron contrarias a los derechos de las mujeres. “No queremos aberraciones como la gestación subrogada; queremos que despenalicen el aborto y garanticen nuestros derechos humanos”, enfatizaron.

En otros puntos del pliego exigieron mejorar la atención a la salud mental, garantizar abasto de medicamentos y fortalecer la atención integral para mujeres embarazadas, adultas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas. Además, pidieron políticas públicas efectivas en salud sexual, reproductiva y menstrual.

Otro reclamo fue dirigido a la Secretaría de las Mujeres: “Su silencio la vuelve cómplice ante las violencias que vivimos”. Además, pidieron que jueces municipales, el Ministerio Público especializado y jueces familiares cuenten con perspectiva de género y sensibilidad para proteger a víctimas.

Demandaron diagnósticos reales y políticas públicas acordes al contexto tlaxcalteca, especialmente frente al aumento de violencia sexual, digital, vicaria, desapariciones, trata de personas y feminicidios. Finalmente, exigieron que se deje de simular el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género.

