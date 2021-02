Mujeres son presionadas a regresar con su agresor para recuperar a sus hijos, denuncia Charrez

La omisión de las autoridades para juzgar con enfoque de género, “se ha agravado mucho durante la pandemia”, pues justifican la violencia machista para presionar a víctimas a regresar a ese entorno, a fin de que puedan recuperar a sus hijos, señaló Yeny Charrez Carlos, presidenta de la organización civil Mujeres con Poder.

Por ello –recordó–, de los aproximadamente 133 casos asesorados jurídicamente en 2020 por violencia familiar y guardia y custodia, en alrededor de 90 por ciento se lograron medidas de protección, “porque el agresor es peligroso y puede dañar la vida”.

El primer asunto de 2021 corresponde “al de una madre que huyó de Tlaxcala por violencia y regresó, ella es de Tamaulipas; si quería recuperar a sus hijas de uno y dos años de edad, debería quedarse aquí, de lo contrario no podría tenerlas con ella. El padre no quería devolverlas; él no está acá y la abuela las cuidaba”, mencionó.

Este caso –indicó– se difundió en redes sociales; algunos vecinos que ayudaron a la víctima fueron testigos de las agresiones que ella enfrentaba y de su huida a su estado natal, donde ya tiene un trabajo y una forma de vida que aquí se le negó.

“A pesar de existir una denuncia contra el agresor, a la juez no le importaba que la golpearan; quisieron hacerla firmar un documento y le dijeron que si quería rescatar a sus niñas tendría que quedarse, pero sin garantizarle seguridad. ¿Y si la mataban?, ¿ni modo?, ¿si ella quería ver a sus hijas así tenía que ser?”.

El juzgado de guardia que atiende emergencias en esta pandemia de Covid-19, debe imponer medidas de protección a las víctimas, pues así lo establece el acuerdo del Consejo de la Judicatura; sin embargo, a este caso particular lo consideraron ‘equis’, dijo.

“No es posible –subrayó– tener que recurrir a la figura del amparo para obligar a los jueces a ser conscientes de los derechos humanos que le asisten a las víctimas”.

Por esta razón, adelantó que esta organización proyecta una propuesta de reforma, con la intención de evitar que los hijos sean utilizados para obligar a mujeres en condición de violencia a regresar con sus agresores.

Fabricación de delitos a madres de familia

”Las víctimas sufren tantas agresiones, pero hay una de la que no se habla, y es la fabricación de aparentes delitos”, enfatizó la también activista feminista y abogada.

Tan solo de los asuntos de 2020, hubo denuncias promovidas contra ellas por supuesto abandono de menores, omisión de cuidados, secuestro o retención de sus hijos, abuso sexual, lesiones y amenazas, citó.

Tratan –apuntó– de hacerlas ver desde una perspectiva machista, misógina, para intentar mostrar que no son madres ideales y quedarse con la salvaguarda del menor, “dicen que ella es mala o que se va a trabajar, etcétera”, y varios lo hacen para presionar a la mujer a retornar a ese núcleo de violencia.

Sin embargo, “ninguna denuncia prosperó y se demostró falsedad de declaraciones del agresor o que sus actos son contrarios a los dictámenes; además, se evidenció problemas de alcoholismo, drogadicción o agresividad”.

Mientras tanto, la autoridad judicial incurre en omisiones “porque quiere resolver rápido y muchas veces llega a sembrar miedo en las madres de familia; por ejemplo, dicen que si no se llega a algún acuerdo entre ellas y el agresor, los niños serán llevados a un albergue del Sistema DIF”, añadió.

Los jueces –resaltó– también cometen falta al no emitir ninguna medida cautelar de protección, aun cuando se les proporcionan todos los antecedentes de violencia ejercida en contra de la víctima.

“Esto, lo de brindar seguridad, está establecido en la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, pero la mayor parte de jueces y juezas no lo hace; hay una agravante por querer resolver pronto el asunto, por sacárselo de la manga, pero minimizan o invisibilizan totalmente los ataques y algunas veces dicen, le pega a la señora pero a los niños no”.

Con este tipo de conclusiones o argumentos, “el entorno de violencia es justificado por la propia autoridad”, sin reparar que desde el momento en que hay golpes la vida de las personas ya está en riesgo.

Y –abundó– es la misma autoridad la que dice que el padre tiene derecho a llevarse a sus hijos, sin una real justificación, cuando por lo general ellas son las que mantienen y cubren las necesidades de los menores.

En los asuntos atendidos el año pasado, se consiguió que las mujeres víctimas estuvieran en resguardo “en diversas ubicaciones”, de tres a cinco días, según la complejidad del problema. Los tipos de agresión identificados durante las asesorías son la física, la sexual, la psicológica y la económica. Precisó que los casos fueron registrados en 18 municipios de la entidad, entre ellos, Apizaco, Tlaxcala, Huamantla, Zacatelco, Nativitas, Santa Cruz Tlaxcala, Nopalucan, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Amaxac y Xaloztoc.