Mujeres inician curso “Huertos Familiares” con respaldo del ayuntamiento de Tlaxcala

Con la convicción de que el futuro de Tlaxcala se construye desde la fuerza y el talento de sus mujeres, el alcalde Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), puso en marcha el curso “Huertos Familiares”, como una nueva acción orientada al empoderamiento económico, el emprendimiento y el autoempleo de este sector.

Este curso, impartido por Hilario Corona Hernández, mediante la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No.19, ofrecerá conocimientos técnicos y herramientas prácticas que permitirán a las participantes generar ingresos propios a través de proyectos productivos sostenibles.

En la primera sesión, el entusiasmo de las asistentes marcó el arranque del curso. Esta respuesta positiva confirma la importancia de estas acciones como un motor de transformación social y económica.

Cabe destacar que esta actividad se suma a una estrategia integral impulsada por el Ayuntamiento de Tlaxcala, enfocada a fortalecer la autonomía financiera y reconocer el papel activo de las mujeres en la vida productiva de la capital.

Además, se invita a las interesadas a estar pendientes de nuevas convocatorias para cursos de este tipo, que próximamente se darán a conocer a través de las redes sociales institucionales: Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027 y Alfonso Sánchez García.