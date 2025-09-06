Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Mujeres inician curso “Huertos Familiares” con respaldo del ayuntamiento de Tlaxcala

La Redacción

Con la convicción de que el futuro de Tlaxcala se construye desde la fuerza y el talento de sus mujeres, el alcalde Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), puso en marcha el curso “Huertos Familiares”, como una nueva acción orientada al empoderamiento económico, el emprendimiento y el autoempleo de este sector.

- Anuncio -

Este curso, impartido por Hilario Corona Hernández, mediante la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No.19, ofrecerá conocimientos técnicos y herramientas prácticas que permitirán a las participantes generar ingresos propios a través de proyectos productivos sostenibles.

En la primera sesión, el entusiasmo de las asistentes marcó el arranque del curso. Esta respuesta positiva confirma la importancia de estas acciones como un motor de transformación social y económica.

Cabe destacar que esta actividad se suma a una estrategia integral impulsada por el Ayuntamiento de Tlaxcala, enfocada a fortalecer la autonomía financiera y reconocer el papel activo de las mujeres en la vida productiva de la capital.

- Advertisement -

Además, se invita a las interesadas a estar pendientes de nuevas convocatorias para cursos de este tipo, que próximamente se darán a conocer a través de las redes sociales institucionales: Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027 y Alfonso Sánchez García.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Unen esfuerzos ayuntamiento de Tlaxcala y gobierno del estado para bachear calles

La Redacción -
En una labor conjunta entre el Ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, y el Gobierno del Estado, este viernes se realizaron trabajos...

Elefante cerró con éxito el Mes de la Juventud en Tlaxcala

La Redacción -
Con un lleno total y un ambiente de fiesta, la reconocida banda Elefante cerró con broche de oro al Mes de la Juventud en...

Muere hombre tras recibir un balazo por parte de policías de Tehuacán; hirió a su pareja sentimental

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Un hombre perdió la vida tras recibir un balazo en una pierna por parte de policías municipales, luego de que hiriera a su...

Más noticias

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

La Jornada -
Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...

Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra,...

Aeronaves militares de EU llegan a Panamá en medio de críticas por injerencia extranjera

La Jornada -
Nueve aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos llegaron este viernes a Panamá como parte de una nueva fase de ejercicios militares conjuntos con...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025