Mujeres emprendedoras se suman a la promoción turística de Tlaxcala

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), en coordinación con la Secretaría de las Mujeres (SMET) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMET), firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto “Conoce Tlaxcala a través de sus emprendedoras”, una iniciativa que busca dar mayor visibilidad a las mujeres en el sector turístico y potenciar sus proyectos productivos.

Con este acuerdo se consolidan redes de apoyo y colaboración, que permitirán fortalecer la presencia de las mujeres en la oferta turística de Tlaxcala, generando un impacto positivo tanto en la economía local como en la proyección cultural del estado.

El secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez subrayó que este acuerdo refleja el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por implementar políticas públicas con perspectiva de género al incorporar a mujeres emprendedoras en ferias, festivales y eventos turísticos, además de brindarles asesoría técnica en el desarrollo y comercialización de productos.

“Este proyecto constituye un respaldo a las mujeres emprendedoras que les permitirá participar en eventos y programas que forman parte de la política turística del estado”, afirmó Mena Rodríguez.

Por su parte, la titular de la SMET, Nydia Cano Rodríguez destacó que el convenio tiene como propósito difundir, implementar, promover y vincular los saberes tradicionales y bienes culturales elaborados por mujeres emprendedoras, además de fomentar su empoderamiento económico.

Cano Rodríguez detalló que se ofrecerá capacitación en gestión administrativa, promoción del saber tradicional y estrategias de comunicación con enfoque de género.

En tanto, el presidente de la AHMET, Virgilio Medellín Viveros refrendó el compromiso de promover los productos de emprendedoras tlaxcaltecas entre los agremiados a la asociación y recomendar sus servicios a turistas y visitantes.

“En Tlaxcala contamos con mujeres de gran talento, que saben hacer las cosas bien y lo único que necesitan es mayor promoción y apoyo en la comercialización. Este convenio busca justamente eso: respaldar a quienes tienen un buen producto para fortalecer sus ventas, generar ingresos y garantizar el sustento de sus familias”, aseguró.

“Conoce Tlaxcala a través de sus Emprendedoras” busca integrar productos y servicios elaborados por mujeres en circuitos turísticos formales con el respaldo de la colaboración de la SMET, Secture y la AHMET.