Martes, agosto 19, 2025
NoticiasPolítica

Mujeres deberán presidir el Poder Judicial, el TJA y TCA; alistan enmienda

Juan Luis Cruz Pérez

A la espera de que se concreten las reformas a leyes secundarias que lo confirmen, las magistradas electas Fanny Margarita Amador Montes, Martha Zenteno Ramírez y Alejandra Cosetl Flores se perfilan para asumir las presidencias del Poder Judicial y de los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA), respectivamente.

De no haber cambios, esta semana el pleno del Poder legislativo aprobará los dictámenes de reforma a las Leyes Orgánicas de los Tribunales y la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con lo que se definirán las nuevas reglas de operación de estos órganos jurisdiccionales.

De acuerdo a  la iniciativa que ha presentado el Congreso local para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia quedará a cargo de la magistrada o magistrado que haya obtenido la mayor cantidad de votos, por lo que dicho espacio será ocupado por la jurista Fanny Margarita Amador Montes.

Un caso similar estaría ocurriendo en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde su actual presidente, Manuel Vázquez Conchas admitió que Martha Zenteno Ramírez asumirá la presidencia de este órgano jurisdiccional por haber obtenido 51 mil 64 votos.

“Hay una idea de que sea de esa manera y precisamente pues porque se debe también respetar el voto popular. Tenemos conocimiento que el Congreso del estado está procesando ya una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y de los otros tribunales. Eso nos va a permitir tener ya reglas claras de esas disposiciones legales que nosotros vamos a tener que cumplir con la determinación de esta soberanía”.

A 12 días de que asuman funciones los próximos jueces y magistrados, el aún presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas dijo que está en espera de que Poder Legislativo defina la base jurídica que permita organizar la estructura, el funcionamiento y desarrollar los aspectos de la vida interna de este órgano jurisdiccional.

“A partir del primero de septiembre será en cumplimiento a lo que establezcan las autoridades electorales. Recordemos que el proceso electoral todavía está en camino, no se ha cerrado completamente, una vez que concluya ese proceso electoral. Bueno, procederemos  ahora sí con esa integración a realizar lo procedente conforme a la ley”.

En el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje estará conformado por tres magistraturas y será presidido por Alejandra Cosetl Flores, quien logró 48 mil 69 votos, mientras que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado Estatal, sería presidido por Maricruz Tlapale Aguilar quien logró 44 mil 866 votos.

