MST: subsidio para fertilizante debe ser de 80 por ciento ante crisis en el campo

El apoyo con aves de corral, anunciado por el gobierno estatal en esta contingencia sanitaria, solo sirve a corto plazo, porque se requiere de un programa integral que incluya un subsidio de al menos 80 por ciento para acceder a fertilizante de buena calidad, señaló Diego Lira Carrasco, dirigente estatal del Movimiento Social por la Tierra (MST).

Luego que el Poder Ejecutivo local diera conocer que la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) ampliará de 12 mil a 25 mil el número de paquetes con 20 pollas de postura o de engorda, con valor de 600 pesos, de los cuales el beneficiario solo aportará 200, refirió que solicitará información a detalle.

Opinó que el apoyo “no es suficiente”, porque solo se trata de fomentar la producción de traspatio en este momento. “Pero reconozco que los paquetes entregados anteriormente han salido buenos y sí han servido a la gente que los recibe”.

Por lo pronto, la principal necesidad a cubrir es la del abasto con fertilizante y semillas, “de ya, es urgente, porque está quedándose a destiempo y muchos ya están sembrando. Esta crisis va a golpear más en los insumos que ahora hacen falta”.

La situación se complica más en el caso del fertilizante, “está carísimo”; el conocido como 18-46, por mayoreo cuesta alrededor de cinco mil pesos cada tonelada, y al menudeo cerca de seis mil pesos; en tanto, la Urea vale de tres mil 700 a cuatro mil, apuntó.

“Para que los productores de maíz apliquen menos veces este químico, tienen que echarlo en la etapa de siembra –explicó–, si no lo hacen así tienen que hacer más aplicaciones porque la planta ya está grande”.

Agregó que le informaron que la semana pasada empezó la entrega de fertilizante por parte de la Sefoa, “pero –subrayó– aquí lo importante es que sea de buena calidad, porque en años anteriores ha sido baja, mala”.

Refirió que en otros momentos se ha distribuido el producto “en el que ya va molido el Urea, por lo que este compuesto pierde propiedades, además va revuelto con sulfato que a los 15 días pierde fuerza”.

“La gente no tiene para pagar ni siquiera con subsidio, se necesita de un apoyo de 100 por ciento, no solo de 25. Hay campesinos que trabajaban de taqueros y albañiles, pero ya regresaron al campo donde no hay dinero y nada más salen a cortar verduras”.