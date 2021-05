Pide Movimiento Social por la Tierra al gobierno un plan para siniestros en el campo

Ante la descapitalización de campesinos, la sequía y suspensión de apoyos, el Movimiento Social por la Tierra (MST) demandó al gobierno un “plan para siniestros” para ofrecer opciones de producción y atender los requerimientos del sector.

Diego Lira Carrasco, dirigente estatal de esta organización, señaló que hay efectos de la época de estiaje en la entidad, pues “ha sido crítica y porque debido a esto los tiempos de siembra se están pasando”.

Mencionó que la mayoría de maíces criollos son de un ciclo seis meses, por lo que en estos momentos es más complicado obtener una producción, incluso con los de 120 días, “que también son altamente productivos”.

Pero ante la situación –aseveró–, se optarán por variedades que requieran ciclos más cortos, como las de 90 día, que es lo más vigoroso que tenemos y si se pasa otro mes sin humedad en la tierra, varios agricultores sembrarían hasta junio, con el riesgo de la presencia de heladas en septiembre.

La situación es similar para el caso del frijol, “tendríamos que ir nuevamente a la opción de los cereales, pero estos no cumplen la demanda para la dieta básica ni para la ganadería. Es algo muy crítico”, lamentó el dirigente campesino.

No se aventuró a mencionar una cifra, pero anotó que la superficie cultivada es poca. “La mayoría de compañeros han comentado que no han sembrado, están en espera de las lluvias. Si de manera rápida no se presenta la posibilidad de contar con semillas híbridas de periodo corto, el campo se ve amenazado”.

El dirigente del Movimiento Social por la Tierra reprochó que a lo largo de los años las políticas públicas no han beneficiado a este sector, “al contrario, nos están hundiendo como país; ya no somos exportadores sino importadores… y este gobierno ha desilusionado a campesinos”.http://www.lajornadadeoriente.com.mx/

Apuntó que el gobierno de la República entregó tarde el fertilizante de 2020 “y el de este año aún no llega; el programa de Producción para el Bienestar no ha sido suficiente y ha sido disminuido, bajó a 800 pesos o a mil pesos por hectárea, según el grado de marginación, a veces no alcanza ni para dos sacos de insumos”.

Mientras que los apoyos estatales “que rellenan a medias los huecos federales, están detenidos por el tema electoral“. Por el momento, algunos compañeros subsisten con la producción de huevo, ya que el año pasado fueron beneficiados con un programa de aves, el cual no ha sido puesto en marcha en este 2021, por lo que si es entregado los meses de lluvias, hay riesgo de mortalidad de estos animales, indicó.