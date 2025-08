Tlaxcala será el laboratorio del buen gobierno de MC en 2027: Álvarez Máynez; le apuesta al expanista Delfino Suárez para las elecciones de 202

Al señalar que el cambio de México empezará en Tlaxcala, porque será el laboratorio del “buen gobierno” de Movimiento Ciudadano (MC), en el que los espacios no se repartirán, Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de este partido político, destapó al expanista y actual presidente del Consejo Estatal, Delfino Suárez Piedras, para las elecciones locales de 2027, cuando se renovará la gubernatura.

El también excandidato presidencial en las elecciones del año pasado, estuvo en Tlaxcala para inaugurar dos nuevas casas “Naranja” en el estado, la del municipio de Xaloztoc y la de Apizaco.

Aseveró que lamentablemente hay una clase política “que ha extraviado el rumbo y que piensa toda en función de cargos, de dinero de presupuestos, por eso hace a un lado a los estados, considerados para ellos desde el centro, pequeños o para municipios, alejados”.

Remarcó que el partido en el poder (Morena) también se extravió y perdió el rumbo, pues criticó que llegó al gobierno “acompañando a un líder social que caminaba, que hacía asambleas informativas y municipio por municipio y ahora todos lo que caminan son hoteles de lujo de los diferentes continentes, los vemos ahí dándose la vida”.

Ello, en alusión a los viajes al extranjero realizados por diferentes liderazgos morenistas, incluido Andrés López Beltrán, hijo del exmandatario nacional Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de organización del Movimiento de Regeneración Nacional. Dijo que se han convertido en lo mismo que decían combatir.

Enfatizó que Tlaxcala “es el ejemplo de lo que Movimiento Ciudadano quiere construir en 2027” y que la nueva alternativa que esta fuerza política va a construir va a ser desde lo local, de abajo hacia arriba, “no como acostumbraron los exgobernadores de Tlaxcala y de muchas regiones del país, (de que) ya se juntan en un hotel en un restaurante de la Ciudad de México, de Reforma, de Polanco, y ahí se empiezan a poner de acuerdo y unos y otros utilizan a los partidos no para beneficiar a las personas sino para su propio beneficio”.

Aseveró que MC “vamos a sumar a los mejores liderazgos regionales y locales para estar cerca de la gente, siempre primero la gente” y agregó que la “Casa Naranja” de Apizaco” es un referente nacional de la atención ciudadana”, pues dijo que el Distrito Electoral federal 01, con sede en esta ciudad, es uno en los que este partido obtuvo una mayor votación a nivel nacional, fuera de los estados donde gobierna.

“Y lo tuvimos con un hombre extraordinario que viene de la cultura del esfuerzo, que surgió desde abajo, que nunca ha olvidado su origen y que hoy estamos aquí para decir que es la apuesta de Movimiento Ciudadano para el 2027 de Tlaxcala y es el ingeniero Delfino (Suárez Piedras)”, reveló ante la concurrencia.

Expuso que Suárez Piedras y Danaé Cecilia Figieroa Martínez, coordinadora estatal de MC, buscaron “al otro liderazgo social más importante” de la región de Apizaco, a Julio Hernández Mejía (también expanista y exalcalde apizaquense) y a Noemí (Rivera Lobato, esposa de este), para construir un acuerdo y para impulsar el “Proyecto 241”, en la ciudad rielera.

“No en la lógica de los membrete ni de cómo ponemos más regidores uno u otro, cómo nos beneficianos, qué negocios hacemos, afortunadamente son gente que le invierten a lo social, a lo político, a la filantropía… y construyeron esta gran alianza ciudadana…. no de esas que se reparten nada más espacios y que benefician a los mismos de siempre”.

Señaló que en Tlaxcala, “funcionarios de fuera ya hicieron un desastre en Morelos pregúntenle, a la gente cómo le fue en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y ahora vienen a quitarle la paz, la tranquilidad, que tenía” este estado.

Jorge Álvarez portó una playera con la leyenda “Tlaxcala sí existe.com”, que le obsequiaron en el Instituto Tecnológico de Apizaco en 2024, y comentó que “les puedo decir que el primero de junio de 2027, no solo se va a hablar” de esta entidad, sino que va a ser “el inicio de un nuevo camino, de una nueva alternativa para México”.

Abundó que en las elecciones de 2030, la ciudadanía va a decir que el cambio de México “empezó en Tlaxcala”, pues reiteró que “no va a ser una cosa de espacios”, porque la intención es que se mida y sea el laboratorio del “buen gobierno de Movimiento Ciudadano” para el país, para que ponga el ejemplo en salud, seguridad y educación.

Recalcó que más importante para MC es la niñez y la ha colocado en el centro, pues si no se cambia la vida de este sector, tampoco se modificará la del país, ya que no vale “por si vota o no vota”.

Reiteró que esta alianza de liderazgos en la entidad es ejemplo nacional de lo que va a ser MC en 2027, con una acción protagonizada por la ciudadanía libre, “donde Tlaxcala va a ser protagonista del cambio de México”.

Por su parte, Delfino Suárez Piedras convocó a toda la ciudadanía tlaxcalteca a sumarse a MC sin importar de qué instituto político provengan, “siempre y cuando sean gente buena”, pues los “malandros” no tienen cabida.

Mencionó que se recibirá a la “gente que venga con la idea de construir”, pues anotó que las y los tlaxcaltecas tienen miedo al caminar en las calles porque no se siente segura, aunque, también se han empezado a normalizar la violencia.

Pidió a la ciudadanía caminar a su lado, pues “estamos en el tiempo exacto para poderlo hacer” y así asegurar que 2027 “es para MC”. Luego, expresó que Apizaco es el “municipio más importante” del estado “y veanlo cómo está, hecho pedazos”, por lo que en este mismo sentido se pronunció Danae Figueroa, quien enfatizó que ya es “tiempo de despertar”.

Al finalizar el evento, los medios de comunicación intentaron abordar a Álvarez Máynez; sin embargo, solamente contestó brevemente a una pregunta y remarcó que en 2027 MC obtendrá la victoria, pero ya o contestó si se abrirá a incorporar a militantes de otros partidos políticos.

En su visita al estado, lo acompañaron el secretario general, Agustín Torres Delgado, y la secretaria de organización, Sofía Castro Guerrero, entre otros integrantes de Comité Ejecutivo Nacional.