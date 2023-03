Movilización del 8M siempre lo mismo; grupo de manifestantes intentó derribar valla metálica

La marcha convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil con motivo del Día Internacional de la Mujer, devino en una serie de actos vandálicos de un grupo de hombres y mujeres que se inconformó por la colocación de vallas metálicas para proteger el Palacio de Gobierno la tarde de este martes en la capital tlaxcalteca.

Ante el intentó de algunos manifestantes por brincar las vallas, elementos del grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) les rociaron gas de extintores para impedir que pasaran al otro lado, por lo que las y los jóvenes aventaron piedras para romper varios vidrios de Palacio de Gobierno.

Al llegar al zócalo de la capital de Tlaxcala fue interesante encontrarse con un ambiente tranquilo y la apariencia de que solo quedaban las huellas del paso de la marcha por aquella zona. Salvo un pequeño grupo que había colocado una especie de altar que cubría con flores los carteles de búsqueda de mujeres que habían desaparecido, alrededor del cual estaban sentadas, no había más movimiento.

Las vallas metálicas antes mencionadas ya habían sido pintadas y lucían carteles en demanda de justicia al gobierno del estado, pero no mostraban signos de haber sido golpeadas o que hubiera intentos de tirarlas. Varios transeúntes se habían detenido frente a ellas y leían cuidadosamente los mensajes, recorriendo la valla para no perderse de ninguno.

El grupo que había hecho el altar advirtió que no faltaba mucho para que llegaran las demás militantes, por lo que propusieron aprovechar el tiempo emitiendo cantos que pedían a la madre naturaleza por su protección y relataban los sentimientos de recuperar sus raíces a través de las danzas.

Una media hora después llegaron las demás militantes en una marcha de cantidad impresionante, cuyas voces se escucharon aún antes de que fuera posible verlas, invadiendo en poco el tiempo la Plaza de la Constitución.

Debieron ser, en total, más de mil mujeres, algunas portando carteles, otras luciendo pañuelos morados y verdes, unas más con altavoces y un grupo incluso llevando máscaras. El motivo era solo uno: conmemorar la lucha de las mujeres y exigir justicia por las que ya no están y las que habían sido violentadas.

Sus voces eran un eco claro del agotamiento que ha significado para todos en México la violencia que día a día se vive en las calles; y es difícil estimar si lo más triste de ver son los nombres que resultan nuevos de mujeres cuyo paradero se desconoce, o tener que enfrentarse una vez más a los nombres que no han recibido respuesta, que no han recibido justicia.

Sin embargo, no importa si duele más un aspecto u otro, la realidad es que nuestro país está sumido en una deprimente agresividad que hunde los corazones de quienes tienen que escuchar, de quienes tienen que enterarse de otro caso de violencia que se ha quedado sin resolver. En una desmoralizante impotencia de quienes solo podemos pensar “¿Otro?”, mientras no atinamos a encontrar cuándo las cosas serán mejores.

Pues bien, la honesta realidad es que nadie tendría por qué pasar por esto. Nadie tendría por qué temer de salir de su casa o, peor aún, temer el llegar a su casa. Ningún padre tendría que preguntarse en dónde están sus hijos. Y, absolutamente, ninguna madre tendría que pasar lo que sufre Rosa María Muñoz, que al menos espera saber en dónde está su hija para poder despedirla.

No, nadie tendría que pasar por esto. Nadie en México tendría que vivir con miedo, ni rogar que aquel no sea el último día de su vida.

Tristemente, la crónica del año es siempre la misma: No hay quien se esfuerce por dar pronta solución a la violencia que vivimos, no hay quien atienda los casos que ya existen y la agotada población la única solución que encuentra es, o bien endurecer sus corazones y cauterizar sus mentes, o estallar en contra de las autoridades, a veces arrastrando con ellos a los que no tienen la culpa.

Lo que pintaba para iniciar como una marcha en la que se demandara justicia a través de mensajes directos, terminó, como suele ser habitual, en un ataque a los edificios públicos y la intervención de la Policía Estatal haciendo uso de gas de extintores y al final de gas lacrimógeno.

Y la pregunta que flota en el aire es: ¿tenemos que llegar a esto para que se decidan a hacer justicia?

Es una verdad que la violencia escala; mientras más se reprime a las manifestaciones feministas, estas responden con mayor fuerza, lo que solo termina en que el estado refuerce su equipo y endurezca su reacción. Convirtiendo el 8M en un cuento de nunca acabar.

Ojalá ninguno de los dos bandos requiriera aprovechar los choques violentos para amedrentar al otro. Ojalá la cultura de apertura al diálogo no se tratara solo de un discurso para calmar los ánimos. Ojalá todos los casos se trataran con seriedad y se siguieran los protocolos correctos no solo para llegar a una resolución, sino para conseguir justicia.

Pero aún más, ojalá en México, ninguna mujer o niña, ni ningún hombre o niño, tuviera que vivir con miedo nunca.