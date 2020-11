Morena y el pueblo frente al TUCOM

Hemos tenido una serie de estafadores, fraudes, mentirosos y lunáticos que han tomado una serie de decisiones catastróficas. Eso es un hecho. Pero, ¿quién les eligió? ¡Fuiste tú! ¡Tú quien nombró a esta gente! ¡Tú quien les dio el poder de tomar decisiones en tu lugar!

V de Vendetta

Se prepara en Tlaxcala la alianza “Todos Unidos contra Morena” (TUCOM). Desde la Casa de Gobierno se envió como emisario al dirigente del PRI en Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán, para aliarse con la cúpula partidista del PAN, PRD, PAC y PS –estos dos últimos de registro local– para conformar el trabuco que tenga por objeto impedir que Morena gobierne Tlaxcala. Un escenario plausible en vista de la aceptación que los tlaxcaltecas tienen de Morena y la patente popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel local y nacional.

La elección de la gubernatura del próximo año será, sin lugar a dudas, un momento histórico para Tlaxcala. Las probabilidades de la alternancia son altas, tal y como ocurrió en las elecciones de 2018 con la victoria de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al ganar la Presidencia de la República, la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados; además de la mayoría en 17 congresos locales –Baja California y Quintana Roo en las elecciones de 2019.

Es claro que la oposición encabezada por los partidos nacionales antilópez, representados por el PRIANRD, no van a permitir que la aceptación al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador –calculada entre 62 y 70 por ciento, de acuerdo con El Financiero– siga prevaleciendo en el país. En materia partidaria, la historia es la misma: Morena mantiene una aprobación ciudadana cercana al 39 por ciento, a diferencia de los demás partidos: PRI, 12 por ciento; PAN, 18 por ciento y PRD, 10 por ciento, siempre de acuerdo con El Financiero –por cierto, un medio de comunicación bastante adverso a la 4T.

Tanto en Tlaxcala como a nivel nacional, no hay una oposición real que ponga en peligro la continuidad de la 4T y que haga plausible la “renuncia” del presidente, un exceso retórico del que se han hecho eco grupos opositores como el Bloque de Opositores Amplio (BOA), el Frente Nacional Anti–AMLO (FRENAAA), Todos Unidos contra Morena (TUMOR), Sí por México o FRENAAA 2 y la Alianza Federalista, integrada por 10 mandatarios estatales provenientes del PRI–PAN–PRD–MC.

TUCOM: Todos Unidos Contra Morena

Así que por medio de una mega alianza y las trampas de siempre –como la esperable compra de votos–, los partidos opositores a la 4T buscan su tablita de salvación para que en 2021 no se pinte Tlaxcala de guinda en la elección de los 60 ayuntamientos y se haga historia, pues serían los primeros gobiernos municipales de Morena; además de que se busque conservar la mayoría de las diputaciones locales y se refrenden las tres diputaciones federales, tal y como ocurrió en 2018.

Si analizamos lo que representa cada uno de los partidos que conformarían el TUCOM, nos daremos cuenta por qué ésta, más bien, es una alianza de las cúpulas partidistas del estado –y no una alianza que surge desde abajo, con el pueblo– que buscan mantener las prebendas y canonjías que les ha dado al poder al grupo político que se formó en los setenta.

Sin duda alguna, el PRI es el partido insignia de la clase política que ha gobernado el estado, mutando para mantener su influencia y control sobre las estructuras del gobierno. Este partido tiene una fuerte carga histórica y simbólica en la élite política tlaxcalteca, la cual se encuentra en pleno recambio generacional, por lo que no sería una casualidad que el aspirante del TUCOM a la gubernatura surgiera de este partido; como lo hizo en 2016, con Marco Antonio Mena encabezando la alianza PRI–PVEM–Panal–PS.

El PAN es el partido de la derecha empresarial y de los grupos de la ultra derecha conservadora católica. Pese a sus esfuerzos actuales por constituirse como oposición, éstos han sido infructuosos y han ido de más a menos De ahí que el PRI haya sido el principal ganador en las últimas elecciones locales –y no el PAN–, y que en Tlaxcala la candidatura a la gubernatura sea, presumiblemente y desde ahora, para una priista que probablemente contará con el apoyo de políticos y recursos nacionales, pues por lo visto la oposición al gobierno federal se va a construir desde lo local.

Es de llamar la atención la debilidad tácita de este partido en lo estatal, y en general la de todos los que conformarían el TUCOM, pues sólo se harían fuertes a partir de un pacto desde la élite, sin tomar en cuenta a su militancia, desvalorizar sus documentos básicos y sin la perspectiva de que sus causas sean las del ciudadano. Ahora bien, no creo correcto desdeñar el potencial y la fuerza de su estructura, que se halla, principalmente en lo municipal, al menos en el estado. A lo que me refiero es que si fueran partidos lo suficientemente sólidos, no promoverían una alianza de esta magnitud. Sobre todo el PRI, que tiene la gubernatura actualmente y que aun así recurrirá a otros partidos para hacerse con la victoria.

El PRD desde hace mucho es el cascarón de lo que alguna vez fue un partido de izquierda y que sobrevive gracias a sus estructuras clientelares. Al igual que el PAC, cuya “fuerza” está fincada en sus lazos clientelares, dirigidos por dos hermanos, con el estéril propósito de hacerse con el poder por el poder mismo. Y finalmente está el Partido “Socialista”, que hace alianza con la derecha para no pasar inadvertido y poder tener alguna influencia en vista de sus exiguas posibilidades.

Las alianzas que los partidos deben hacer son con el pueblo. De lo contrario, el sentido mismo de la democracia se pierde, y todo se reduce a la perpetuación de una cúpula que considera que vivir fuera del presupuesto “es un error”.

Si llegara a concretarse el TUCOM, su constitución representaría un reto importante para Morena, pues pondría a prueba la conciliación de sus liderazgos, el funcionamiento de su estructura y el procedimiento de elección de las mejores mujeres y hombres con base en la opinión de la ciudadanía. Para Morena, la coyuntura exige madurez y altura política, además del compromiso de trabajar más fuerte.

P.D. Me uno a la exigencia de la familia de Daniela Muñoz, desaparecida desde el 13 de septiembre.