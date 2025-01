Por mayoría de votos, el pleno del Congreso determinó la no procedencia de las solicitudes de comparecencias de seis secretarios o funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y de la Fiscal General de Justicia del estado, que hicieron PRD y PAN, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Este jueves y antes de que se venciera el plazo constitucional que tenían para determinar la procedencia o no de las solicitudes de comparecencias de los secretarios de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández; de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo; Salud (SESA), Rigoberto Zamudio Meneses; de Impulso Agropecuario (SIP), Rafael de la Peña Bernal; de Turismo (Secture), Fabricio Mena Rodríguez y de Infraestructura, Diego Corona Cremean y de la Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán, hechas a petición del PRD y PAN, la mayoría de Morena y aliados, se pronunciaron por desechar dichas demandas.

La diputada de Morena, Lorena Ruiz García fue la encargada de presentar el resolutivo que emitió la Junta de Coordinación y Concertación Política, en el que estableció que “del contenido de las solicitudes presentadas por las legisladoras citadas, a juicio de las suscritas diputadas y diputados no se advierte el cum

Morena y aliados descartan comparecencias de funcionarios por glosa del informe de gobierno plimiento de los extremos previstos por el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, resulta inviable solicitar la comparecencia de los secretarios del ramo”.

Antes, recordó que la diputada del PAN, Miriam Martínez Sánchez solicitó la comparecencia de las personas titulares de la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana en tanto que el PRD, a través de su coordinadora, Blanca Águila Lima, pidió la comparecencia de los secretarios de Gobierno; de Seguridad Ciudadana; Salud; de Impulso Agropecuario; de Turismo y de Infraestructura, de la Fiscal General de Justicia del Estado.

Previo a la votación del acuerdo Águila Lima dijo advirtió, desde tribuna, que el negar las comparecencias es reducir a nada el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que exige el parlamento del Siglo XXI”.

“Hoy quiero levantar la voz con la firmeza que merece la situación que enfrentamos pues nos encontramos ante una decisión que trasciende cualquier agenda partidista y que daña los intereses de la población tlaxcalteca que tiene el derecho de estar informada sobre las acciones que desarrolla el actual gobierno”.

A esa postura se sumó su correligionaria, Laura Yamili Flores Lozano quien calificó como un “grave error” no permitir la comparecencia de los funcionarios, por lo que el PRD no se prestará a este juego y continuará exigiendo la comparecencia de los secretarios, particularmente de las dependencias cuyas omisiones, falta de programas y aplicación insuficiente de recursos, repercuten en el bienestar de la sociedad tlaxcalteca.

“No nos equivoquemos, las comparecencias no son un capricho, no nos hacen un favor al acudir a esta asamblea. No son un acto de hostilidad o golpeteo, ni mucho menos una herramienta de confrontación, son un instrumento fundamental para que las y los servidores públicos rindan cuentas, para que expliquen el destino de los recursos públicos y las decisiones que afectan a todas y todos los tlaxcaltecas. Es el mecanismo que permite a este Congreso ejercer su función de control y garantizar que el poder no sea absoluto o que recaiga únicamente en la figura del Poder Ejecutivo.

Antes, en la sesión ordinaria, la diputada panista Miriam Martínez Sánchez ya había adelantado su postura al respecto, al asegurar que el ejercicio de las comparecencias, no debe ser tomado como un capricho o un acto de protagonismo. “Es un mecanismo constitucional y democrático, que fortalece la función legislativa y permite evaluar la eficacia, la eficiencia y la honestidad del gobierno. Negarlo, sería cerrar las puertas al diálogo.

Aseveró que “nosotros desde el Partido Acción Nacional hemos insistido en que la rendición de cuentas no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad de demostrar que las acciones gubernamentales están alineadas, con las necesidades de la gente. Al pueblo de Tlaxcala le reiteramos, que desde acción Nacional seguiremos luchando por la transparencia, la justicia y los derechos.

Sin embargo, la diputada del PVEM, Soraya Noemí Bocardo Phillips salió en defensa de la negativa de la mayoría por llamar a cuentas a los funcionarios, al considerar que a menudo, las comparecencias, “solo generan distracciones de los objetivos de la instituciones gubernamentales…y que la Constitución diga (sic) que se puede hacer comparecer a los funcionarios, no significa que deber ser obligatorio, esto significa que si tenemos dudas sobre la glosa tenemos derecho a pedir la comparecencia y la mayoría de los diputados creemos que no hay dudas”.