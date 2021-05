Morena será frenado en Tlaxcala; no tendrá ni 30% de los votos que tuvo en 2018: Creel

Tras respaldar la candidatura de Julio César Hernández Mejía como candidato a diputado federal por el distrito 01 de la coalición Va por México, el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda aseguró que los tlaxcaltecas frenarán a Morena, pues vaticinó que dicho instituto no logrará ni una tercera parte de los votos que obtuvo en los comicios de 2018.

En su visita al municipio de Huamantla, el ex senador panista y ex aspirante a la candidatura de su partido a la presidencia de la República sostuvo que la coalición entre PRI, PAN y PRD ha logrado repuntar en los comicios de este año, al grado que en nueve de 15 contiendas por la gubernatura, tienen posibilidades de triunfo, incluida la de Tlaxcala.

Aunado a lo que llamó “la buena campaña de nuestro candidato a diputado julio César Hernández Mejía como de la candidata a gobernadora Anabell (Ávalos), Morena ya mostró que no sabe gobernar, por eso vamos a cerrar filas, y frenar a Morena, decirles que así no se gobierna, no se gobierna polarizando a la sociedad y dividiendo. La política es de resultados, y ellos no han dado nada, por eso le vamos a quitar la mayoría a base de razón y de la decisión popular, la gente quiere un buen gobierno, que dé buenos resultados, eso es lo que va hacer que accedamos a la victoria”.

Incluso, aseguró que, en el caso de Tlaxcala, si llegase a ganar Morena, la entidad viviría en el desorden y el retraso, porque “vean los pleitos internos que tienen, ni siquiera ellos saben gobernarse y así quieren gobernar, si traen pleitos internos, si traen puros problemas internos. Ya estamos prácticamente con nueve candidaturas muy competitivas, de 15, contando a Tlaxcala, en donde se apunta un triunfo por el trabajo ascendente de una muy buena campaña que está haciendo Anabell y porque el pueblo de México está despertando”.

–Cómo ganar en una entidad en donde Andrés Manuel López Obrador ha arrasado en las elecciones en las que ha competido, le inquirió un reportero.

–No lo conocían, así cualquiera; pero ahora conociendo ya los resultados, adentrados al tercer año, la cosa será muy distinta, pero le aseguro que Morena no va a llegar ni a una tercera parte del porcentaje que tuvo aquí en 2018, porque la gente ya vio quiénes son, antes no lo habían visto, no lo conocían, pero ahora la gente sabrá valorar, y ejercer su voto responsable, apuntó.

En tanto, el candidato a diputado federal por la coalición Va por México, Julio César Hernández Mejía sostuvo que como ciudadano, como autoridad municipal y ahora como candidato, ha sido testigo del abandono que vive el pueblo de parte del gobierno federal, por lo que “mi compromiso será la de hacer una defensa férrea a favor de los 19 municipios que integran el distrito y de nuestro Tlaxcala, porque sabemos cómo hacerlo y tenemos las propuestas.