Morena responsabiliza al PRD de desacuerdos para distritación electoral de Tlaxcala

Tras anunciar el proceso de reestructuración interna y la renovación de sus principales estructuras estatales, la dirigencia de Morena responsabilizó al PRD de la falta de acuerdos y consensos para la elaboración de un solo proyecto para la distritación local y federal de Tlaxcala para los próximos comicios.

En conferencia de prensa celebrada este domingo, el encargado de la dirigencia estatal de Morena, Víctor García Lozano responsabilizó al sol azteca de que no existieran acuerdos para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) un nuevo proyecto de distritación local o bien, mantener el que ha operado en los tres últimos comicios.

“Pese a que el PRD ya no representa nada, sigue empeñado en querer fracturar y afectar a la ciudadanía; la dirigencia de este partido no quiso asistir a ninguna reunión a las que convocó Morena, a pesar de que no estábamos cerrados a nuestro proyecto, pero ellos no asistieron a ninguna de las reuniones y rompieron esto”.

- Anuncio -

Abundó que, pese a la suma de voluntades en torno a un mismo proyecto, “no logramos la unanimidad, y con la posición del PRD no se les está permitiendo a los tlaxcaltecas que voten de manera equitativa, ni por zona geográfica, a ellos nos les interesó la voluntad popular, pero, en fin, ese partido ya no representa nada, pero siguen empeñados en fracturar, pero en las elecciones del 2024, con el propio desorden ellos están generando, ya están precipitando su derrota”.

Por otra parte, la dirigencia estatal de Morena presentó a sus coordinadores de presidentes municipales, de regidores y de presidentes de comunidad de la Cuarta Transformación, quienes se encargarán de reforzar la comunicación entre ellos y la sociedad.

“Estas coordinaciones son para poner orden en la casa y en el futuro tener representantes que emanen de las bases del movimiento, que se establezcan mecanismos más minuciosos en los procesos internos y revisar cómo saldrán nuestros candidatos y candidatas”, dijo García Lozano.

Actualmente, Morena tiene en Tlaxcala nueve alcaldes, 89 regidores y casi 100 presidentes de comunidad, por lo que los coordinadores se encargarán de socializar la información oportuna del partido con sus homólogos y participen en las tareas partidistas.

- Anuncio -

En tanto, García Lozano recordó que el partido va a un proceso de renovación de todos sus órganos internos y se va a hacer dentro de un marco de unidad y madurez política, tanto de sus autoridades emanadas como de sus liderazgos, por lo que “hay una gran oportunidad de fortalecer al instituto político”.

La renovación será del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, los Consejos y Comités Estatales, para lo cual ya se emitió una convocatoria el pasado 15 de junio, en la que se prevé que del 1 al 15 de julio, los aspirantes a consejeros podrán registrarse en la página oficial de ese instituto político, y el 22 de julio darán a conocer quiénes tendrán derecho a ser votados en asambleas distritales.

En total se elegirán a 30 consejeros estatales, 15 mujeres y 15 hombres. De entre ellos, en asamblea programada para el 6 de agosto, los siete más votados van a integrar el Comité Ejecutivo Estatal, los tres primeros serán congresistas nacionales y participarán el 17 y 18 de septiembre por la renovación de las carteras del CEN, excepto presidencia y secretaría general que tienen vigencia hasta el año 2024.