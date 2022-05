Morena recauda firmas para denuncia penales en contra de diputados federales de oposición

Con la finalidad de contar el respaldo ciudadano a su demanda, este miércoles, la dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), inició con el proceso de recaudación de las firmas para sustentar la denuncia penal que promoverán en contra de los diputados federales, Lilia Caritina Olvera Coronel del PAN y Mariano González Aguirre del PRI, así como contra otros 221 congresistas federales, que no respaldaron la propuesta presidencia de reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, el encargado de la dirigencia estatal de Morena, Víctor García Lozano informó que instalarán y pondrán en funcionamiento diversos módulos en la geografía estatal para recabar las firmas que apoyarán la denuncia penal en contra de los legisladores federales de posición, acusados de traición a la patria por votar en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica.

“Vamos a proceder en contra de los diputados federales plurinominales de Tlaxcala de oposición que no aprobaron la reforma eléctrica…tienen nombre y apellido, son Lilia Olvera y Mariano González. Ellos deben dar la cara y decirle al pueblo, por qué no aprobaron la reforma eléctrica, porque no nos han explicado nada de ello”, dijo este miércoles en el marco de la instalación del módulo en el municipio de Chiautempan.

Abundó: “Morena vamos a estar exigiendo cuentas aquí, los que traicionaron tienen nombre y apellido, son dos con los que queremos debatir, para saber por qué estuvieron traicionando al país, a los intereses de la nación y defendiendo intereses privados y extranjeros, queriendo someter un bien del país a los intereses económico extranjeros”.

Las firmas que recabará serán para proceder por el delito de traición a la patria en contra de los 223 diputados federales de oposición, entre ellos Lilia Olvera y Mariano González, por presuntamente haber cometido el delito de “traición a la patria” al impedir con su voto la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a través de la cual, argumentó, el Estado recuperaría la “soberanía del sector”.

De acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México, entre otros.

Abundó que a partir de este miércoles y hasta el 30 de mayo, fecha que tienen como límite para proceder penalmente en contra de los legisladores, acudirán a los 60 municipios de la entidad para solicitar a la ciudadanía que respalden la denuncia penal.

De paso, aseguró que esta acción no es con la finalidad de promover el odio en contra de los diputados federales de oposición, sino que “forma parte del nuevo ejercicio democrático. Vamos a estar recorriendo las calles, tocando puertas, visitando a la gente para informarles y pedirles el respaldo con su firma para presentar esta denuncia en contra de los diputados federales que han votado en contra de la reforma eléctrica. Tenemos hasta el día 30 de mayo para que se presente esta denuncia en contra de estos traidores a fin de que sean enjuiciados; no podemos dejar esto a la ligera, tenemos que luchar a favor del pueblo de México”.