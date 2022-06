Morena quiere quedarse con la presidencia de la JCCP; debe respetar ley y acuerdos: PRD

Tras advertir que Morena pretende mantener la cooptación de los espacios de dirección del Congreso local para el segundo año del ejercicio de la LXIV Legislatura local, el líder de la bancada del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria se pronunció por el respeto irrestricto de la ley y de los acuerdos, a fin de que la fracción del PT asuma la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

Ello, porque admitió que al interior del Congreso local existe la pretensión de que ese espacio lo mantenga Morena, como lo tienen en el primer año de mandato constitucional, con Rubén Terán Águila, al frente de ese órgano.

Es más, trascendió que ya existen negociaciones con los partidos aliados de Morena, sin incluir al PT, para que a esa posición llegue la diputada Marcela González, esposa del titular de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal, Alfonso Sánchez Ramírez y nuera del ex mandatario Alfonso Sánchez Anaya.

“En el caso de la Junta de Coordinación Política en es un tema que no se ha abordado aún; sin embargo, debo decirte que la posición del PRD será de respeto a la ley y esto implica que la presidencia de dicho órgano la tiene que encabezar el Partido del Trabajo, porque es la segunda fuerza electoral y en este caso, le correspondería al diputado Miguel Ángel Covarrubias, quien es el coordinador de ese grupo, a reserva que digan ellos otra cosa, pero nuestra postura es respaldar lo que dice la ley y eso significa respaldar a los compañeros petistas”, explicó.

Sin embargo, Morena quiere mantener esa posición, aunque por ley no le corresponda, se le cuestionó.

“Si, eso es lo que se ve y Morena intentará quedarse con esa posición y por la manera como se ha comportado en las últimas semanas en el Congreso, nos hace llegar a esa suposición, que busca cooptar todos los espacios sin importar violar la ley y todo con la finalidad de mantener el control público del Poder Legislativo”, asentó.

Y ustedes lo van a permitir, se le reviró.

-Así como decir que no lo vamos a permitir no podría, lo cierto es que no tenemos los números para no permitirlo, lo que si les digo es que levantaremos la voz para decir lo que no está bien. Insisto, el PRD se irá por el respeto a la ley y el respeto a la segunda fuerza política, ese fue un acuerdo inicial de todos los grupos parlamentarios, cuando se instaló la primera Junta de Coordinación en esta legislatura y se designó al diputado Rubén Terán, hace un año. El acuerdo que permitió que saliera por la unidad la elección tanto de la mesa directiva, el Comité de Administración y la Junta, y eso fue en apego y respeto a la ley. Espero que Morena tenga palabra y respete la ley”.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación y Concertación Política es el órgano colegiado en el que se encuentra expresada la pluralidad del ese poder, la cual se integrará con los diputados coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, los representantes de partido y con el diputado que resulte electo como presidente de la misma.

Será presidente de la Junta de Coordinación, por la duración de la Legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en el Congreso del Estado. En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, como ocurre en la LXIV Legislatura, la responsabilidad de presidirla tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará por los coordinadores de los grupos parlamentarios en orden decreciente del número de diputaciones que integren dicho grupo, por lo que, en este momento, le correspondería al PT.

Sin embargo, la misma legislación abre la posibilidad para que no sea así, pues en esta se establece que el coordinador del grupo parlamentario que le corresponda asumir la presidencia de la Junta de Coordinación será ratificado por el Pleno, por mayoría simple de votos, en la primera sesión ordinaria del Congreso del estado de cada año. En caso de no obtener la ratificación, se procederá a la elección, por mayoría simple de votos, de un diputado de entre todos los integrantes de la Legislatura, lo que permitiría a Morena mantener ese espacio.