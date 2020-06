En Morena no habrá cambio de coordinador de la bancada: Netzáhuatl

A pesar de las discrepancias que existen y persisten al interior de la bancada de Morena, la diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi descartó el cambio de coordinador de la fracción, por lo que consideró que su correligionario José María Méndez Salgado deberá continuar al frente de esa representación.

Además, descartó la posibilidad de promover algún proceso en contra de sus correligionarios que no avalaron un artículo transitorio que permitiría que el sector femenino encabezara las listas de partido de sus candidatos de representación proporcional en el próximo proceso local y de paso, promovieron su destitución y de otros diputados, de las presidencias de comisiones y órganos parlamentarios.

En entrevista, aseguró que si bien, ambos temas no habían sido “analizados” por la mayoría de los integrantes de la bancada, consideró serán “respetuosos”, de la decisión de sus compañeros que no compartían.

“Lamentablemente no todo Morena compartimos los mismos ideales y en mi caso, no es la primera ocasión que impulsamos algo a favor de las mujeres ya en la anterior legislatura nos correspondió la Ley de Atención y Prevención y Sanción a la violencia Intrafamiliar hace muchos años y ahorita es otra situación, pero no todos lo visualizamos así”.