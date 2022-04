Morena: Más de 388 mil tlaxcaltecas respaldarán a AMLO en revocación de mandato

El encargado de la dirigencia estatal de Morena, Víctor García Lozano confió en que más de 388 mil ciudadanos acudirán el próximo domingo, en la geografía de Tlaxcala, a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la jornada de revocación de mandato, pues dijo que, históricamente, “los tlaxcaltecas han apoyado a nuestro mandatario”.

Aunque dijo que está impedido para hablar sobre ese tema, sostuvo que dado el “histórico” de participación ciudadana a favor del mandatario, pues Tlaxcala ha sido una de las entidades que mayormente ha votado a favor de López Obrador en diversos comicios, espera un apoyo de más de 40 por ciento de los 971 mil 329 ciudadanos inscritos en la lista nominal.

En conferencia de prensa en donde oficializó, con presencia de las autoridades y en día y horario laboral, la adhesión de la mayoría de los integrantes del cabildo del municipio de Xaltocan, que preside José Luis Hernández Vázquez, García Lozano enfatizó que el partido Morena, “como tal”, no participará en esta jornada de revocación de mandato, “pero los militantes lo hacen como ciudadanos”.

- Anuncio -

Respecto a la nueva suma que oficializó este lunes, el encargado de Morena aseguró que suman ya autoridades de 19 comunas que militan en este instituto político –cinco se han adherido tras iniciar funciones y 14 ya eran emanadas del partido-, pero confió que llegarán a tener a 30 cabildos que se sumarán a esta fuerza electoral.

“Como la dicho el presidente amor con amor se paga, en este caso compañeros del cabildo de Xaltocan, lo que estamos haciendo es para beneficio de la población y de parte del partido, hay compromiso el del que el gobierno estatal y federal, podrán atender todas las demandas de su comunidad, del municipio de la cabecera y sean atendidas más pronto. Morena sigue fortaleciendo la zona norte que ha sido más usada y abusada por las necesidades, políticamente hablando”, dijo.

Por su parte, el munícipe, que dejó sus función municipal por realizar esta actividad política, enfatizó que su determinación de dejar a Redes Sociales Progresistas, partido que lo postuló en los pasados comicios, es porque “concuerdo los ideales de nuestro presidente la República y de nuestra gobernadora, como es no robar, no mentir y no traicionar, y es con la finalidad de empatar nuestro plan de trabajo con los gobierno federal y estatal, para tener un proyecto que transforme a nuestro municipio”.

En tanto, el líder estatal de Morena hizo un llamado a los trabajadores de la Secretaría de Salud, a no dejarse engañar por “los intereses políticos de algunos” y en cambio, ser receptivos respecto a la aceptación del nuevo modelo del sector, a través del programa piloto IMSS-Bienestar, pues aseguró que con éste “todos los tlaxcaltecas tendremos acceso a atención médica y medicamentos y los trabajadores, tendrán a salvo y mejores condiciones laborales.