Morena, lo que viene

En Morena cabemos todos. Quienes quieran formar parte de la historia, cuando el pueblo se rebela ante la injusticia y la desigualdad –como ocurrió en América Latina con la llegada de gobiernos de izquierda–, tienen cabida en nuestro partido. Desde nuestra trinchera –ya sea desde el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la militancia política y el trabajo desde la base–, debemos contribuir a impulsar las reformas que nos devuelvan la soberanía nacional, la autosuficiencia alimentaria, el cumplimiento de los derechos humanos, el cuidado de los recursos naturales y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En tanto, desde los diferentes niveles de gobierno también se debe cumplir, con honestidad y responsabilidad, los compromisos que conforman el Proyecto Alternativo de Nación, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin descontar el regresar a hacer funciones de militante como organizador, concientizador y defensor de la 4T.

Hace una semana, por medio de la Comisión Nacional de Elecciones, se dio a conocer el resultado de la encuesta para designar a Lorena Cuéllar Cisneros como la coordinadora estatal de la Defensa de la 4T, y en ese mismo acto fue anunciada a la senadora Martha Guerrero Sánchez como la nueva enlace nacional para Tlaxcala. Al día de hoy, ellas son las encargadas de organizar los trabajos correspondientes de cara al próximo proceso electoral.

Qué sigue

Es momento de dar vuelta a la página y concentrarse cuanto antes en lo importante y lo inmediato: la conformación de una estructura territorial para la promoción y defensa del voto mediante la creación y activación de los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero. Ello es necesario frente a la ausencia de un Comité Ejecutivo Estatal, pues no se realizaron los procedimientos pertinentes para su actualización.

La otra tarea crucial para el destino de la 4T en Tlaxcala es la selección de las y los aspirantes a coordinadores distritales, locales y municipales, para que en ese orden la “mazorca se vaya desgranando”. Quienes tengan alguna aspiración dentro del partido están obligados a conocer la historia de las luchas sociales de las que somos herederos, y así no repetir los errores del pasado; además de tener absoluta claridad sobre lo que debe desarrollar un representante popular de la 4T. Por todo ello es imprescindible que la plataforma electoral de Morena sea divulgada ampliamente, las “mañaneras” del presidente sean consultadas diariamente, y además que el aspirante participe con total disciplina en los cursos del Instituto Nacional de Formación Política del partido. Todo ello es medular.

El costo por no tener una dirigencia estatal formal y una escuela de cuadros políticos nos obliga a trabajar con mucha mayor intensidad, pues es de todos conocido que los gobiernos de derecha y ultra–derecha no van a permitir que las nuevas reformas constitucionales sigan beneficiando a las mayorías, aquéllas que durante el modelo político del neoliberalismo, con el PRIAN como baluarte, eran reducidas a ser “los nadie, los ningunos, los ninguneados”, en palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Sin embargo, lo que no saben las clases potentadas es que cada vez son más los mexicanos que confían en nuestro gobierno e incluso más los que votarían por Morena.

¿Cómo hacer?

El procedimiento que decidió el Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, permite la participación de todos los militantes interesados en aspirar a un puesto de elección popular, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria. Este método permite la participación libre, sin tomar en cuenta la lucha de los grupos para pelearse cuotas de poder. No obstante, es necesario que previo al registro de los aspirantes, la metodología de la encuesta sea plenamente explicada a los participantes, y que los resultados se den a conocer públicamente y con total transparencia para dotar de confianza y certidumbre al proceso.

En Morena debemos promover un pacto político en el que cada militante y simpatizante tenga la madurez política para hacerse responsable de sus acciones y sea, además, respetuoso de las reglas. Queda en nosotros demostrar civilidad política, que dé cuenta de que luchamos por principios e ideales, no por cargos. Esta es la oportunidad de demostrar que la revolución de las conciencias ya inició y la nueva política se hace con ética; es momento de poner en práctica la tesis de que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Entre todas y todos ayudemos a derrotar al TUMOR –Todos Unidos contra Morena– de Tlaxcala, representado por la corrupción, el influyentismo, el nepotismo, el arribismo y la simulación del PRI–PAN–PRD–PAC–PS.

Al final, la historia será la que nos juzgue, pero mientras tanto que cada quien haga lo que le corresponde.