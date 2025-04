Morena es la peor tragedia para México; por eso el PRI regresará a gobernar Tlaxcala y al país: Alonso

Tras asegurar que en el año 2027, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volverá a gobernar Tlaxcala y otras entidades del país, el secretario general del Movimiento Territorial (MT) del tricolor, Erubiel Alonso Que fustigó las políticas públicas aplicadas puestas en marcha por Morena, las cuales “nos tienen en un fracaso general tanto en salud, educación, infraestructura, economía y seguridad, lo que demuestra que son la peor tragedia para México”.

- Anuncio -

Este miércoles, en conferencia de prensa para ratificar a Luis Badillo como dirigente del MT en el estado y acompañado de la dirigencia estatal del tricolor, el también diputado federal sostuvo que las dos administraciones federales que ha encabezado Morena se han distinguido por el fracaso y su incapacidad para gobernar, lo que tiene sumido al país en la peor crisis generalizada de su historia.

“Morena es una tragedia para el país en todos los rubros. Por ejemplo, en nueve de 10 hospitales no funcionan los quirófanos; en nueve de cada 10 farmacias no hay medicamentos, no tienen siquiera un paracetamol, y en materia de seguridad, ahí está el fracaso de su eslogan de abrazos no balazos y de que a los delincuentes se les acusara con su mamá, porque hay más de 200 mil asesinatos y miles de desaparecidos, con campos de exterminio por todo el país”, fustigó el congresista federal priista.

Por ello, el líder nacional de este sector del PRI sostuvo que su partido trabaja y realiza la labor necesaria para frenar “el desastre que ha generado Morena”, por lo que confió que con la suma de voluntades y el regreso de la militancia al tricolor, lograrán la confianza para que, contrario a la visión de que ese partido está en riesgo de perder su registro, gane más elecciones y recupere algunas gubernaturas, como la de Tlaxcala.

- Advertisement -

“Estos seguro que los del PRI volveremos a ganar elecciones, y espacios, porque somos el partido que construyó el gobierno y nuestras instituciones, cuando estos (los de Morena), no saben ni pintar un hospital ni tapar un bache y está cabrón que así quieran seguir gobernando el país”, enfatizó Alonso Que.

Ejemplificó que en el caso de Tlaxcala, pese a su cercanía con la metrópoli del centro de país, no existe “ni una pinche cartulina” que promueva a la entidad en sectores como turismo y económico, lo que demuestra que “están más preocupados en ver que se roban que en trabajar por este gran estado”.

Por ello, al afirmar que “ni todas las derrotas ni todas las victorias son para siempre”, el líder priista vaticinó que el PRI regresará en los comicios de este año con más sus triunfos en las elecciones de Veracruz y Durango, mientras que “en Tlaxcala vamos a ganar porque tenemos mujeres y hombres capaces de sumar voluntades a favor de la entidad.