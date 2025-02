Morena decide adelantar la cosecha de saltimbanquis políticos. La meta de alcanzar 130 mil afiliados en 2025, anunciada por la dirección estatal, revela una crisis profunda en la formación de cuadros propios y una preocupante reproducción de viejas prácticas políticas que el partido prometió erradicar.

La ironía resulta evidente cuando la actual dirigencia, surgida del vientre del PRI, luego transformada en “Cambio hace la Democracia” en el PRD, aterriza en Morena con una proclama de partido de “puertas abiertas”.

Esta apertura indiscriminada atrae como moscas a la miel a figuras políticas con historiales cuestionables en el PRI, el PAN y los partidos bonsái. Lo que evidencia que el pragmatismo electoral triunfa sobre los principios fundamentales del partido.

La nueva sede de Morena es el escaparate de esta metamorfosis política. El llamado a “no perder el piso” contrasta con la incorporación de personas señaladas por malos manejos, corrupción y presuntos fraudes en sus respectivas administraciones.

La transformación que se pregona parece más una restauración del viejo sistema de reciclaje político. Aquel donde las lealtades se medían por la conveniencia y no por convicciones.

El discurso de “democratización interna” y “revisión de estatutos” suena hueco. Cuando la prioridad parece ser sumar números. Sin importar la calidad moral o el historial político de los nuevos adherentes.

Este transfuguismo anticipado no solo compromete la credibilidad del proyecto morenista en Tlaxcala, sino que evidencia cómo los supuestos “principios de no mentir, no robar, no traicionar” se diluyen ante la urgencia electoral.

La pregunta inevitable es: ¿Puede un partido que recibe indiscriminadamente a los protagonistas del viejo régimen ser realmente el vehículo de una transformación auténtica?

La respuesta parece estar en el mismo origen de sus dirigentes, que han demostrado una extraordinaria capacidad para cambiar de piel política sin modificar sus prácticas esenciales.