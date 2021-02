Morena no es a lo que aspira la ciudadanía de izquierda, refiere Castillo

La Central Campesina Cardenista (CCC) no ha definido si en este proceso electoral respaldará al partido Morena, pues no es a lo que la ciudadanía de izquierda aspira, aseveró Edilberto Castillo Castillo, dirigente estatal.

“Yo nada más veo la lista de los que aspiran a ser candidatos a diputados, pero desgraciadamente no conocen la problemática del campo ni la social, tampoco los que buscan la gubernatura, solo quieren administrar los dineros públicos, pero sin ningún compromiso”, lamentó.

El tema electoral se torna complicado –subrayó–, porque quienes venimos de la lucha social de antaño, de la izquierda, “no nos sentimos representados en Morena; no digo que esté mal, algunas cosas están bien, pero no quiere decir que haya una distribución equitativa de la pobreza, los medios de producción están intactos y, al contario, les están inyectando mucho dinero”.

El plan de ese organismo político no es de izquierda, por ello, no se puede comentar con las y los agremiados que pudiera ser una opción, solo “que es el menos malo, eso sí; yo voté en 2018 por este, pero no es a lo que aspiramos la gente de izquierda en el país”, subrayó.

Consideró que la actual administración federal no ha cumplido muchos compromisos porque se impuso el pragmatismo “y hasta ahora no se lo ha podido sacudir; la mayoría de políticos se rige bajo esta doctrina, les da lo mismo estar en Morena o en otro”.

Para esos personajes es fácil actuar con esta filosofía, pero no para quienes han mantenido una ideología durante varios años, “ni modo de decir, voten por el PAN, es todavía peor, hasta dónde han llegado, piensan que no tenemos memoria; es una vergüenza”, dijo.

Recordó que en algún momento se anticipó que sería un error formar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) “y después el tiempo nos dio la razón; los que están en Morena se lo acabaron en 30 años, yo creo que a Morena en 15, no va a durar más”.