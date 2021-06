Morena pretende hacer “maromas legislativas” para imponer a Brasdefer en la CEDH: Lara

A unas horas que concluya el periodo de mandato de Víctor Cid del Prado Pineda como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el conflicto al interior del Poder Legislativo se agudiza, pues mientras la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), exige se emita una nueva convocatoria para la elección del próximo Ombudsman, otro grupo insiste en designar a Jacqueline Ordoñez Brasdefer al frente del organismo autónomo.

En conferencia de prensa, el panista Israel Lara consideró que el tema ha sido “politizado” y acusó al grupo parlamentario de Morena de realizar “maromas legislativas” para tratar de imponer a Jacqueline Ordoñez Brasdefer.

“Creo que si se está politizando porque la decisión que le estoy comentando se tomó al interior del Congreso en votación en el pleno y no se tuvo la votación correspondiente. Ese tema ya lo votamos y me parece que la legalidad establecida es de los 17 diputados y tan es así que el proceso anterior que requería una mayoría calificada. Me parece que la mayoría calificada no está en cuestionamiento o acomodarlo para tratar de imponer un proceso, que a todas luces está votado y que estén haciendo maromas legislativas de esas que acostumbran en Morena para tratar de sacar un proceso que ya está consumado”.