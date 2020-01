Diputada Montiel se deslinda de “moches” en fondo de obras y acciones en municipios

La diputada priista Zonia Montiel Candaneda se deslindó de los posibles “moches” que se pudieran registrar este año, luego que sus compañeros de legislatura aprobaron una bolsa de 486 millones 250 mil pesos para 486 millones 250 mil pesos en el recién creado Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala.

En entrevista explicó que en su caso etiquetó 19 millones de pesos para beneficiar a un total de 14 municipios de estado.

Hay garantía de que esos recursos no se usen para ganancias de algunos, se le inquirió.

“Esperaría que sí, porque Acción Nacional hizo una propuesta (para auditar esos recursos) la cual no fue considerada y espero que a través de estos proyectos que fueron etiquetados de la parte que me corresponde, porque no puedo hablar por los demás porque no sé qué etiquetaron y los montos”, dijo.