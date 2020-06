Módulos del INE Tlaxcala aún sin fecha para regreso a las actividades

Debido a que autoridades del sector salud, tanto del orden federal como de Tlaxcala, han decretado que las condiciones sanitarias para el reinicio de las actividades ordinarias por la pandemia por el Covid–19 aún no son seguras, los 10 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) que operan en la entidad no pudieron regresar a laborar el pasado 1 de junio y no se tiene una fecha definida para que esto suceda.

La Junta Local Ejecutiva del INE en el estado estableció que la protección de la salud de la ciudadanía y de las y los trabajadores del instituto es lo primordial ante la emergencia sanitaria que todavía atraviesa el territorio local, por lo que ya se cuenta con dos mecanismos autorizados por el Consejo General del INE para que las y los ciudadanos puedan identificarse y realizar gestiones ante instancias públicas y privadas en lo que resta del periodo de cierre de los MAC.

En este tenor, en primer lugar, el INE puso a disposición de las y los ciudadanos tlaxcaltecas la posibilidad de adquirir, de manera gratuita y en línea, una Constancia Digital de identificación, a través del sitio: https://www.ine.mx/constancias-digitales-ante-emergencia-covid19/, la cual tendrá una vigencia de tres meses.

El primer paso es descargar la solicitud de Constancia Digital; luego, procede llenar y firma la solicitud; escanearla o tomarle una foto y, finalmente, enviarla por correo electrónico a [email protected].

Tras lo anterior, el instituto recibe la solicitud, verifica que esté completa y que corresponda a un registro vigente en el padrón electoral y la lista nominal. De ser procedente, en el menor tiempo posible, el INE emitirá la Constancia Digital y la enviará al correo electrónico del o la interesada, cuyo documento podrá imprimir y utilizar como identificación.

Las instituciones públicas y privadas deberán verificar los datos de la Constancia mediante la lectura de dos códigos QR a través de la App que dispone el instituto, la cual solo realiza el cotejo de los datos de las y los ciudadanos, sin posibilidad de manipularlos.

Por otra parte, el máximo órgano de decisión del INE también aprobó la extensión de la vigencia de las Credenciales para Votar 2019, para que sean válidas para trámites hasta el 1 de septiembre próximo, tras lo cual o antes, deberán ser canjeadas por sus titulares, quienes, de no hacerlo, quedarían sin medio de identificación.

El INE ha hecho diversas gestiones con instituciones públicas y privadas para que la constancia y las credenciales 2019 sean admitidas para trámites; sin embargo, cada institución determina su aceptación.

La delegación estatal del INE solicitó a la ciudadanía estar pendiente de las redes sociales del organismo –INE Tlaxcala, en Facebook y @INE_Tlaxcala, en Twitter– donde se informará con oportunidad la fecha de reactivación de los servicios de los módulos.