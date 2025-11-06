Jueves, noviembre 6, 2025
Modifica SEPE horarios escolares en nivel básico por bajas temperaturas

Dania Corona Muñoz

La Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) informó que, debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas y con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad estudiantil, se implementará un cambio temporal en los horarios de entrada y salida en escuelas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue aprobada por el Comité Estatal de Salud y entrará en vigor a partir del lunes 10 de noviembre, manteniéndose vigente hasta nuevo aviso. El ajuste aplicará en todas las escuelas primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM) de la entidad.

El nuevo horario establece que los planteles con turno matutino laborarán de 8:30 a 13:00 horas, mientras que los del turno vespertino lo harán de 13:30 a 17:30 horas. Con este cambio, se busca evitar que las y los estudiantes se expongan a las bajas temperaturas registradas en las primeras horas del día.

Autoridades educativas señalaron que la decisión responde a las recomendaciones emitidas por las instituciones de salud, que han alertado sobre la prevención del incremento en los casos de enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.

“El ajuste en los horarios tiene como propósito proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, así como apoyar a las familias en la prevención de enfermedades respiratorias”, precisó la Dirección General de Educación Básica.

Asimismo, se exhortó a las madres, padres y tutores a mantener medidas preventivas como abrigar adecuadamente a sus hijas e hijos, evitar cambios bruscos de temperatura y promover el consumo de alimentos ricos en vitamina C para fortalecer su sistema inmunológico.

La dependencia recordó que, en años anteriores, esta medida ha permitido reducir significativamente los casos de ausentismo escolar relacionados con enfermedades respiratorias, sin afectar el cumplimiento de los programas académicos.

Finalmente, la SEPE reiteró que el horario regular se restablecerá una vez que mejoren las condiciones climáticas, y que cualquier modificación será comunicada de manera oportuna a las comunidades escolares.

