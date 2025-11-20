Mirna Eugenia Garduño fue designada encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Tlaxcala

Este jueves, Mirna Eugenia Garduño Ruiz rindió protesta como encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, en relevo del J. Jesús Lule Ortega, quien desde 2016 se desempeñaba en el cargo y que presentó su renuncia al organismo después de 33 años de servicio, con motivo del inicio de sus trámites prejubilatorios.

- Anuncio -

Conforme al oficio número INE/SE/2750/2025, de fecha 13 de noviembre del presente, signado por la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, después de revisar los requisitos legales aplicables por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), Garduño Ruiz fue designada para asumir el Despacho, hasta en tanto se nombre a la persona que ocupe la vacante de manera permanente.

“A efecto de garantizar la continuidad de las actividades sustantivas que desarrollará y por así requerirlo las necesidades del instituto; le comunico su designación como encargada del Despacho en el cargo de Vocal Ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, la cual será vigente a partir del 17 de noviembre de 2025”, señala el documento.

De esta forma, en sesión de la Junta Local Ejecutiva realizada en la Sala de Sesiones de la delegación estatal, Garduño Ruiz rindió protesta al cargo ante sus integrantes y se dijo dispuesta a dar continuidad a los trabajos del INE en la entidad tlaxcalteca con miras al Proceso Electoral Federal concurrente con el Local 2026–2027 que iniciará en septiembre del año entrante.

- Advertisement -

Tras el acto, agradeció la encomienda que el INE pone en sus manos y afirmó que dará cabal cumplimento a los preceptos constitucionales y legales vigentes en la materia, al igual que a los principios rectores de la función electoral, para asegurar la continuidad de las operaciones.

La funcionaria electoral recordó que por más de seis años ha tenido a su cargo la Vocalía de Organización Electoral en la entidad, lo que le ha permitido conocer las tareas delegacionales estatales y su operación, experiencia que hace posible tomar naturalmente la encomienda.

Se llevó a cabo la entrega–recepción delegacional

Previamente, el pasado miércoles, Mirna Eugenia Garduño Ruiz recibió, de manos de su antecesor, la documentación que específica el estado que guarda la delegación estatal del INE, con base en los registros de la Coordinación Administrativa y con el apoyo del asesor jurídico local.

- Advertisement -

Ahí, el anterior titular de la Vocalía Ejecutiva entregó la documentación necesaria para proseguir con la operación ordinaria y con las actividades delegacionales sin ninguna dilación, información que ahora está sujeta al análisis de la nueva Vocal Ejecutiva para los fines procedentes.

Como primera acción, la Vocal Ejecutiva local se reunió con el equipo de trabajo que conforma las diversas áreas para hacerles de conocimiento sobre su nuevo encargo, así como para ponerse al tanto de los asuntos en desarrollo y pendientes, a quienes, de paso, hizo saber su disposición para dar continuidad a los trabajos, apuntalando cada actividad desde su ámbito de competencia.