Mínimas las deportaciones de tlaxcaltecas; Ejecutivo y Legislativo trabajan para atenderlos: Morales

A más de un mes de la llegada de Donald Trump a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, la diputada local y titular de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXV Legislatura, Engracia Morales Delgado informó que las deportaciones de tlaxcaltecas han sido “mínimas”, pues únicamente se tiene el registro de alrededor de 20 personas por mes.

En entrevista colectiva, precisó que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) a la semana se registran entre cinco y 10 personas que desafortunadamente son deportadas del vecino país del norte.

“Nosotros estamos en comunicación tanto con la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) y el Instituto Nacional de Migración, porque estamos llevando a cabo la estadística de cuántos han sido deportados, créanme que sí ha habido deportados, pero no de manera masiva para Tlaxcala. Hablando del regreso o de la deportación, quiero decirles que han sido por día uno, dos, o tres, pero no ha sido algo masivo, sino han sido muy pocos hasta el mes de enero, febrero teníamos aproximadamente cerca de unos de unas 20 personas, porque no eran muchos, realmente no eran muchos”.