Millonario desfalco

En los dos primeros años del gobierno de la nueva historia ha quedado claro que lo suyo no es administrar de manera impecable el erario; por el contrario, ya acumulan, por irregularidades, observaciones, montos por aclarar y presunto daño patrimonial, mil 267 millones 147 mil 300 pesos del gasto federal.

Está claro que en la era del no robar, no mentir y no traicionar, el dispendio de recursos públicos, su deficiente aplicación, comprobación y hasta posible malversación de fondos, está siendo el sino de este gobierno, que salió igual o peor que cuando nos gobernaba la llamada mafia del poder, esa que cada vez gana más terreno en el gobierno.

La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación entregó su informe acumulado de la revisión del gasto federal, del que se desprende que, en el año 2023, Tlaxcala –en el segundo del periodo de la actual administración estatal– incurrió en presuntas anomalías por la módica cantidad de 850 millones 143 mil 300 pesos.

El monto se suma a los 417 millones de pesos observados en el primer año de gobierno y como van las cosas –de acuerdo con versiones de auditores–, los montos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 podrían ser todavía mayores. La era del no robar parece que no ha iniciado en Tlaxcala y, por el contrario, cada día la situación va de mal a peor.

Pagos irregulares a presuntos trabajadores, falta de documentación justificativa y comprobatoria en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública inexistente o de mala calidad, han sido la constante en un gobierno señalado por sus abusos, negocios particulares, por excesos y banalidades. Con estas imputaciones, confirmarían que salió solo bueno para el bisne, pero malo atender las prioridades.

En tanto, la pugna por la dirigencia estatal del PVEM está a todo lo que da. Mientras Sergio y Mariano González le apuestan a una designación de la oligarquía ecologista, el diputado Jaciel González ya alzó la mano y su fortaleza está en la militancia y las bases del partido. Él sería el tercero en discordia, aunque el edil de Huamantla, Salvador Santos es muy bien visto por la dirigencia nacional de ese instituto, al grado que es catalogado como uno de sus mejores munícipes del país.