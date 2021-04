Reprochan militantes a líder nacional de Morena ‘imposición de candidaturas’

Al grito de “Lorena no es Morena”, militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional protestaron contra lo que consideran una ‘imposición de candidaturas’ a los diferentes cargos de elección popular.

Aprovecharon la visita de Mario Delgado Carrillo, líder nacional de este partido, para manifestarse mientras este sostenía un encuentro con estructuras municipales y la candidata a la gubernatura Lorena Cuéllar Cisneros en un salón social de la capital del estado.

Las y los inconformes se plantaron en las calles aledañas a estas instalaciones, con pancartas y mantas en las que plasmaron su descontento y exigieron “respeto a los principios de Morena”.

Lanzaron consignas contra la abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia” y el dirigente nacional cuando estos concluyeron una rueda de prensa. Brenda López, una joven del municipio de Tlaltelulco, refirió que en esta manifestación participaron militantes y fundadores de este partido en el estado.

Afirmó que su protesta es por “voluntad propia, nadie nos mandó; porque somos ciudadanos, somos conscientes, sí somos de las bases y sí representamos a la Cuarta Transformación”. Exigió resultados de las encuestas “pues sabemos que no las hubo”, sino que se impusieron candidatos a nivel nacional.

“Queremos que no haya traición al pueblo tlaxcalteca, que no haya imposiciones, que nos dejen votar por quien queramos”, agregó otra mujer que acusó a Lorena Cuéllar de presuntamente no permitir “que nosotros pusiéramos candidatos”, ya que la candidata fue quien los designó.

Esta militante externó que apoyaba la aspiración de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para que fuera postulada a la gubernatura de la entidad tlaxcalteca, “pero –aclaró– ella no me mandó” a esta manifestación.

A unos metros, integrantes de una familia vecina de la sede donde Delgado se reunió la mañana de este día con comités municipales, presenció la protesta, emitió expresiones de apoyo a Lorena Cuéllar y llamó “ardidos” a los y las manifestantes.

De la misma forma, militantes de Santa Cruz Tlaxcala y Contla de Juan Cuamatzi reprocharon los resultados del proceso de selección de candidaturas. Reiteraron que la abanderada de “Juntos Haremos Historia” fue quien “puso a todos sus candidatos” en los municipios, donde “no hay ningún morenista, todos son de Lorena, ella no es la candidata de Morena; a nosotros nadie nos manda”.