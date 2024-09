Militantes del PAN exigen expulsión de su dirigente por irregularidades en proceso interno

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron el método de renovación de su dirigencia en Tlaxcala, al calificarlo como amañado y manipulado por la actual dirigente estatal y diputada local Miriam Martínez Sánchez, con el objetivo de favorecer a su esposo Ángelo Gutiérrez Hernández, situación por la cual exigieron su salida de la presidencia.

En respuesta, la legisladora Miriam Martínez descartó irregularidades en el proceso, al grado que aseguro que éste fue avalado por su dirigencia nacional, por lo que exhortó a los inconformes a dirimir cualquier diferencia “propia del calor de la contienda”, por las vías legales.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el ex diputado, ex edil y ex delegado del PAN en Puebla, Julio César Hernández Mejía, el ex diputado local y ex dirigente estatal, José Gilberto Temoltzin Martínez, la ex congresista federal y local, y ex alcaldesa, Lilia Caritina Olvera Corone, y la diputada federal, Mariana Jiménez Zamora, denunciaron una serie de presuntas irregularidades en el proceso interno de renovación, mismas que aseguraron ya impugnaron ante instancias nacionales del blanquiazul.

De entrada, dijeron que el método de renovación del Comité Directivo Estatal por Consejo Político y no por votación de la militancia, es una estrategia para imponer al ex edil de Apetatitlán, esposo de la actual diputada u dirigente del albiazul, Ángelo Gutiérrez.

Además, los inconformes aseguraron que la votación de los comités municipales para avalar dicho método fue manipulada por la actual dirigencia estatal, y no tomó en cuenta a la militancia. De paso, denunciaron que los comités municipales no reciben recursos desde hace varios meses.

En ese sentido, criticaron a la actual dirigencia estatal de su partido, la cual –aseguraron- ha rebasado los límites de la ética y ha actuado en la ilegalidad estatutaria, lo que ha convertido el proceso de renovación en una manipulación.

Por ello es que exigieron la destitución inmediata de Miriam Martínez, pues “no ha cumplido su labor como presidenta y ha evitado que el proceso sea legal y transparente”, por lo que incluso anunciaron que solicitarán su expulsión del albiazul.

Más tarde, en entrevista colectiva, Martínez Sánchez negó que existen irregularidades en el proceso, pues aseguró que tanto la definición del método de elección como la convocatoria están apegadas a la normatividad y documentos básicos del PAN, por lo que incluso, ésta, fue aprobada por su dirigencia nacional.

Incluso, aseguró que no fue ella, como presidenta estatal del albiazul quien realizó el proceso, sino su comisión electoral respectiva, de ahí que “no tengo ninguna duda de que se ha hecho todo conforme a derecho…creo que algunos personajes están nerviosos y la única forma de atraer reflectores, pues es a través de estos medios”.

Sin embargo, se dijo respetuosa del derecho que tienen sus correligionarios para actuar por las vías e instancias legales del partido y jurisdiccionales, pero confió en que no tendrán ningún problema por llevar a cabo su proceso interno.