Migrantes tlaxcaltecas lidian con crisis sanitaria y económica en Estados Unidos

Ángel Torres emigró a Estados Unidos a la edad de 18 años, en 2005, y actualmente su vida transcurre en medio de una crisis sanitaria y económica, debido a la pandemia del Covid-19, por lo que el envío de remesas a sus familiares podría disminuir.

José Torres, campesino de la región sur del estado y padre de este joven tlaxcalteca, comentó la forma en que su hijo enfrenta esta emergencia de salud en la ciudad de Atlanta, Georgia. “Él está trabajando de manera parcial, unos días sí, otros no; tratando de paliar la crisis. Hay días en que sale a comprar víveres”.

Al principio de la contingencia tuvo “que romper la orden de no moverse”, pues tenía que salir a atender una solicitud de sus servicios, pero después “su patrón le expidió un permiso para que pudiera movilizarse” en plena restricción.

“Se dedica a hacer trabajos en las casas, construcciones, reparaciones, pintura, jardinería”, reiteró José Torres, además mencionó que su hijo es un hombre muy dispuesto a realizar cualquier actividad, la que sea, incluso hay ocasiones en las que tiene a su cargo una cuadrilla de hasta siete paisanos; los organiza para ofrecer sus servicios en conjunto o los canaliza a donde solicitan alguna rehabilitación.

Comentó que su vástago ya cumplió 15 años de radicar en Estados Unidos, donde se casó con una ciudadana norteamericana, hija de padres mexicanos. “Él todavía no ha logrado obtener la nacionalidad estadounidense”.

Ya inició el trámite “pero no le han podido resolver, es un procedimiento tortuoso en el que le piden varias pruebas, como el pago de impuestos y el desempeño de un trabajo”.

Agregó que su hijo ha entregado todas las evidencias requeridas, “pero la abogada que lleva su caso no ha avanzado, eso me lo ha dicho desde hace dos años y medio. Él dice, ya no es cosa mía, ya le pagué y ya le di todas las pruebas”.

José Torres expresó que le tranquiliza saber que su familiar se encuentra bien de salud, a pesar de la problemática en Estados Unidos por Covid-19, y que al menos “tiene garantizado el alimento para sus hijos”.

Cuando él puede nos apoya –indicó-, nunca le hemos pedido, él es quien nos dice que va a enviar dinero. A veces es muy difícil cobrar porque los bancos “se ponen muy difíciles” y nos interrogan “por qué nos mandan dólares, piden un montón de requisitos, lo investigan a uno, a veces es complicado recibir remesas que en ocasiones son de mil pesos”.

Señaló que a padres de migrantes siempre les preocupa la situación de sus hijos migrantes. “Ojalá pasando la pandemia se reactiven rápido las economías y el empleo”.