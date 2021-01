Migrantes tlaxcaltecas son quienes han dado la cara con apoyo durante la pandemia: CCC

Las y los paisanos migrantes tlaxcaltecas son quienes “han dado la cara” para ayudar a sus familiares a hacer frente a la pandemia de Covid-19, ya que por parte del gobierno hay un abandono y se encuentra rebasado, señaló Edilberto Castillo Castillo, dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC).

Pero consideró que “tal vez” en las zonas rurales es donde la pandemia “ha calado” menos, sin que ello signifique que no ha causado daños; en el caso de la CCC han fallecido más agremiados en la región de Terrenate y Huamantla, así como en la de Españita.

Las personas que han enfermado de Covid-19 han sido ayudadas por su familiares migrantes que se encuentran en Estados Unidos, “ellos –enfatizó– son quienes han dado la cara; ya sabemos cómo es el sistema de salud en el estado, muy limitado, sin médicos ni medicamentos y sin instalaciones”.

La misma comunidad es la que se ha solidarizado con quienes pierden a un ser querido en esta contingencia sanitaria, por lo que así es como se han enfrentado a esto meses de pandemia, pues los apoyos anunciados por el gobierno, como despensas, “creo llegaron una vez, nada más”, indicó.

Reconoció que no hay recursos suficientes, pero insistió en que, en general, “la gente está abandonada” y preocupada. “Se acerca a preguntar qué puede hacer para afrontar el problema”; sin embargo –añadió–, solamente se les ha recomendado seguir con el protocolo de higiene y sana distancia sugeridos por las autoridades de salud.

“Hay mucha población que no se cuida, todavía a mediados del año 2020, había muchas personas que no creían la existencia del virus y no usaban cubrebocas, hacían reuniones y no se resguardaban en casa”.