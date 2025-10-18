“Mientras el pueblo conserve el poder, la Cuarta Transformación será invencible”: Cuéllar; no es tiempo de distracciones, indica

A 632 días de terminar este sexenio, la gobernadora Lorena Cuéllar aseveró que no es tiempo de distracciones y que llegará el momento para continuar transformando a Tlaxcala. Además, subrayó que el poder ya no pertenece a unos cuantos, “pertenece al pueblo. Y mientras el pueblo conserve el poder, la Cuarta Transformación será invencible”.

Esto lo expuso Lorena Cuéllar al celebrar cuatro años del triunfo de la 4T en Tlaxcala, acto en el que afirmó que la entidad vive la transformación más profunda de su historia reciente, impulsada por un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente, que ha hecho de la voluntad ciudadana el motor del cambio.

“En Tlaxcala, con pocos recursos, hemos hecho lo más grande: transformar la vida de la gente”, expresó la mandataria, al destacar que los avances alcanzados son fruto del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

Desde la plaza de toros Rodolfo Rodríguez El Pana de Apizaco, aseveró que, a pesar de ser el estado más pequeño del país, Tlaxcala ha demostrado que la grandeza no se mide en territorio ni en presupuesto, sino en dignidad y amor a su gente.

A cuatro años de gestión, dijo que la entidad se ha convertido en referente nacional de buenas prácticas de gobierno y prosperidad compartida.

Durante su mensaje, detalló que se han realizado 6 mil 203 obras públicas en sectores clave como salud, educación, infraestructura, vivienda y seguridad.

Además, nueve de cada 10 hogares tlaxcaltecas reciben un apoyo directo del gobierno estatal o federal, lo que ha permitido reducir la pobreza extrema y alimentaria por primera vez en cuatro décadas.

Entre los proyectos emblemáticos, destacó la planta de tratamiento de aguas residuales de la capital, convertida en modelo ambiental a nivel nacional; la Unidad de Cirugías de Mínima Invasión, reconocida por su innovación médica que será replicada en 12 estados; los nuevos bachilleratos estatales y la Universidad Rosario Castellanos en Teolocholco, cuyo modelo de construcción es ejemplo nacional.

Asimismo, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, único en el país construido con recursos estatales, y la construcción de la primera estancia infantil del país para hijos de madres trabajadoras de empresas –y que el próximo año se construirán 176 en todo el país.

En el ámbito social, resaltó el Programa de Atención Médica a Domicilio impulsado por el Sistema Estatal DIF, que por su efectividad y enfoque humano inspiró a la presidenta Claudia Sheinbaum a convertirlo en un programa nacional. Y recordó que el Programa de Autosuficiencia Alimentaria fue adoptado por el departamento de Boyacá, Colombia, como ejemplo internacional de desarrollo comunitario.

En materia económica, la gobernadora anunció que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla atraerá más de 540 millones de dólares en inversión extranjera, generando 5 mil empleos directos, y refirió que 22 países invierten actualmente en Tlaxcala, que vive una etapa de dinamismo turístico y productivo sin precedentes.

“Tlaxcala sabe vivir en armonía. Aquí las fiestas, los mercados, las danzas y las ferias son expresión de un pueblo vivo, solidario y alegre. Hoy generamos más empleos formales que nunca y recibimos visitantes de todo el mundo, porque ya demostramos que ¡Tlaxcala sí existe y además, está de moda!”, señaló.

Tras enumerar los avances alcanzados en diversos rubros, Cuéllar Cisneros expresó que los logros de su gobierno responden a una nueva forma de hacer política, basada en la ética pública y el servicio al pueblo.

La gobernadora también reflexionó sobre los valores que guían su administración, al recordar que la Cuarta Transformación enseña que el poder político debe separarse del poder económico, y que los recursos del pueblo deben usarse con honestidad y justicia.

“La política no puede servir para dividir, sino para unir. El poder ya no se impone, se gana con el corazón. Ya no pertenece a unos cuantos, pertenece al pueblo. Y mientras el pueblo conserve el poder, la Cuarta Transformación será invencible”, manifestó.

La gobernadora enfatizó que servir a Tlaxcala ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida pública, y reiteró su compromiso de seguir defendiendo los principios del movimiento que encabeza.

“Seguiré defendiendo la Cuarta Transformación, porque hacerlo es defender el alma de México”, aseguró.

Lorena Cuéllar sostuvo que los logros alcanzados reflejan el espíritu del Humanismo Mexicano, corriente que inspira a la 4T y que coloca al ser humano en el centro de las decisiones públicas, y reafirmó su compromiso con el proyecto nacional y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al enfatizar que Tlaxcala es uno de los cimientos más sólidos del segundo piso de la transformación.

Finalmente, la mandataria reconoció que aún hay mucho por hacer, al observar que la transformación no se detiene, sino que se profundiza con una visión que busca transformar no solo estructuras, sino también conciencias, relaciones y formas de convivencia social.

Cuéllar Cisneros subrayó que la unidad es la mayor fortaleza de Tlaxcala, y que hoy los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan de la mano para garantizar el bienestar del pueblo. Insistió que, por encima de cualquier diferencia ideológica, prevalece el amor por Tlaxcala, una tierra que –dijo– se sirve con ética, compromiso y orgullo.

Concluyó al recordar que Tlaxcala nació unida, y que esa unidad sigue siendo la semilla de su grandeza. Expresó que este espíritu colectivo y solidario es el que permitirá seguir construyendo una nueva etapa de desarrollo y bienestar, donde la transformación continúe siendo un proyecto vivo.

“Nos quedan aún 682 días para redoblar esfuerzos y hasta el último instante de mi gobierno le responderemos al pueblo porque a él nos debemos; no es tiempo de distracciones, llegará el momento para continuar transformando a Tlaxcala. Sigamos haciendo historia con el corazón”, cerró ante los aplausos de las y los asistentes.