Mientras arman un protocolo, otros no se aplican

En Tlaxcala se ha hecho costumbre simular que se hace, simular que se cumple con las demandas de la sociedad civil, simular que hay interés en los problemas en el marco de los derechos humanos de las mujeres, sin contribuir a la modificación de fondo de las problemáticas actuales e históricas que vivimos las mujeres y niñas. Se ha hecho costumbre usar un discurso de compromiso, y de realizar acciones “en el marco de la Alerta por Violencia de Género”, cuando en la práctica no se han observado acciones.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, los casos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han demostrado cómo juzgar con perspectiva de género y, en su caso, cómo determinar si los Estados parte de la Convención Belém do Pará han cumplido o no con sus obligaciones en términos del artículo 7 de ese instrumento, que establece: “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

Sin embargo, contrario a estas disposiciones internacionales, seguimos observando una constante negativa de cumplir con los más altos estándares para atender con enfoque de género, pasan totalmente desapercibidos los instrumentos y la jurisprudencia internacional que han marcado los cambios en el ámbito jurídico, pero que en nuestro estado no han tenido impactos debido a la permanente omisión para armonizar el marco normativo local. Por ejemplo, dentro del Protocolo para juzgar con perspectiva de género establece como elemento fundamental realizar un análisis del contexto social, político y cultural del caso.

Pues las prácticas institucionales han demostrado una gran tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, sigue operando una fuerte discriminación cultural y social, así como una falta de consideración del contexto social, político y cultural, repitiendo patrones que identificó la Corte IDH en el caso de Campo Algodonero, pues derivado de la sentencia se observó que: “existía evidencia de que los patrones socioculturales que permeaban en la sociedad mexicana habían generado la inacción estatal, a la par de haber reproducido la violencia contra las víctimas y sus familiares, lo cual propició un ambiente de impunidad que dio lugar a la posible repetición de actos violentos contra mujeres, así como a la generación de desconfianza en el sistema de impartición de justicia”; lo que claramente se observa en Tlaxcala, a pesar de las declaraciones de las autoridades de que buscan la confianza de la ciudadanía, no hay condiciones para confiar en un sistema que sigue favoreciendo los niveles de violencia y operando con impunidad e injusticia.

Podemos observar que algunas de las instituciones estatales cuentan con protocolos para la detección y atención de las violencias que se ejercen contra las mujeres, aunque si bien puede ser funcional al interior de estas instituciones, no necesariamente su operación se desarrolla desde un enfoque interinstitucional, lo que deja a medias el acompañamiento. Más aún, no se cuenta con la especialización en las instituciones para la operación integral de algunos de estos protocolos.

- Anuncio -

Tal es el caso de la policía cibernética, que ha dejado muy en claro que no tiene la capacidad de atender y judicializar los casos de violencia cibernética, sino que sólo opera desde el nivel de prevención; además de que desde la política pública no se cuenta con estrategias para informar sobre estas formas de violencia que han significado un claro aumento debido al contexto en el que actualmente nos encontramos, acompañado de la permanente normalización de la violencia machista que se reproduce en los modelos masculinos, pues no se ha alcanzado un nivel de prevención de estas prácticas debido a la falta de profundidad en las acciones institucionales; un protocolo por sí mismo no significará un avance en su atención y sanción si no se cuenta con instituciones que operen en ese nivel, será letra muerta que no se podrá poner a la práctica.

Se requiere que los protocolos con los que se cuenta y los que se realicen tengan realmente elementos que favorezcan el acceso a la justicia, que sean herramientas para obtener la verdad, no un documento que en la práctica no permita la exhaustividad sin lograr la acreditación de los delitos, como ha sucedido con el “Protocolo Unificado para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios para la Atención e Investigación de Hechos que la Ley señala como Delitos contra Mujeres por Razones de Violencia de Género”, conocido como el PAUTLAX. El cual ha insistido la procuradora que se aplica para los casos de muertes violentas de mujeres, y sólo han conseguido la acreditación de dos casos en lo que va del año, de entre al menos 30 muertes violentas con presencia de razones de género de acuerdo con el tipo penal del feminicidio en el estado.

Por lo que causa asombro cuando la procuradora, en rueda de prensa el pasado 27 de octubre, informó que de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 en el delito de feminicidio se contaba con 487 órdenes de investigación, sin detallar más, cuando el protocolo es muy genérico, sin perspectiva de género y falta de especialización para su investigación. Por lo que hemos insistido en la elaboración de un Protocolo Especializado para la investigación únicamente del feminicidio, ya que el PAUTLAX hace referencia a tres delitos y en ninguno favorece, además de contemplar en su elaboración mesas de trabajo con las familias que enfrentan los obstáculos y han favorecido para identificar las líneas de investigación, así como con quienes atienden y acompañan a las familias como sociedad civil.

- Anuncio. -

La sociedad civil hemos coadyuvado para que las instituciones desarrollen instrumentos y estrategias de atención e investigación de los delitos contra las mujeres, pero las instituciones están demostrando que no tienen la capacidad para responder a estas realidades, al pedir a la sociedad civil que presente propuestas de protocolos y no sea visto como un proceso de construcción integral.

Colectivo Mujer y Utopía

[email protected]