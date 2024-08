Mi vida reinicia hoy con mi prótesis: Martín López Cedillo

Martín López Cedillo, quien es originario de Michoacán, pero tiene más de cinco años viviendo en Apizaco, mostró su alegría, su esperanza y su agradecimiento por la prótesis que recibió a través del Programa de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Bienestar estatal.

“Yo volví a nacer, creí que iba a morir; sin embargo, aquí estoy; es una segunda oportunidad que me da el Todopoderoso y la vida” son las palabras con la que inició su discurso de agradecimiento hacia la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien entregó el apoyo funcional para mejorar su calidad de vida junto con personal de la dependencia.

López Cedillo, mientras esperaba pacientemente las indicaciones del personal sentado en una silla con su andadera a un costado, observaba a su alrededor con una singular sonrisa, pues sabía que ese día cambiaría su vida al recibir la prótesis que después de los trámites y pruebas necesarias llegó a marcar un antes y después: “mi vida reinicia hoy”, afirmó.

El personal de la oficina integral de la Secretaría de Bienestar estatal, ubicada en Apizaco, se acercó, le mostró el aparato, le explicó el proceso que debe seguir y él, asintiendo con la cabeza, aceptó que le fuera colocada la prótesis, en presencia de la mandataria estatal y la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, quienes fueron su apoyo para poderse levantar de la silla con su prótesis puesta y dar el primer paso.

Tras colocarle la prótesis, recibió apoyo para levantarse y en cuanto pudo sostenerse, sin tambalear, la primera acción que realizó fue darle un abrazo a la titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar, quien correspondió el gesto y escuchó atentamente un: “es la primera vez que doy un abrazo de pie, para mí, la gobernadora es un ángel, yo estoy muy agradecido”.

También agradeció a todo el personal de la Secretaría de Bienestar por el apoyo y el servicio –como lo calificó– con calidad, calidez y excelencia que brindan a todos quienes solicitan algo sin distinción; aseguró que en todo momento fue tratado con dignidad y resolvieron sus dudas, además de los ánimos para alentarlo.

Después del emotivo abrazo y mensaje de agradecimiento, aprovechó para dirigirse a quienes no han sufrido alguna situación como la de él: “yo quiero decir que vivan la vida intensamente, porque no sabes en qué momento se termina y cuando te vayas, así como naciste no te vas a llevar nada, eso todos debemos tenerlo presente”.