México vivió “un proceso libre de fraude electoral”: Rivera; recorrerá el estado para informar sobre las reformas prioritarias

La morenista Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de la República por Tlaxcala, aseveró México vivió “un proceso libre de fraude electoral” y anunció que recorrerá el estado para informar a la ciudadanía sobre las cinco reformas que se van a discutir de manera inmediata.

De manos del presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega, recibió la constancia de mayoría que ratifica su cargo en el Senado de la República, tras ganar la elección del domingo 2 de junio pasado.

De entrada, precisó que acudió fuera de los tiempos y plazos establecidos para la entrega de este documento (domingo 9 de junio), “por temas de mi trabajo, tuve que que salir unos días y fueron generosos conmigo al permitirme venir hoy”.

Remarcó que el proceso de transformación más importante que ha vivido México se vio reflejado en la votación de este 2 de junio.

“Por primera vez, podemos decir millones de mexicanos, que vivimos un proceso libre de fraude electoral, ese milagro de estos procesos que han permitido a un pueblo consciente salir a ejercer su voto y defenderlo, nos habla de cómo logramos vencer la apatía”.

Dijo que la ciudadanía “salió a desbordarse en las casillas” del estado y de todo el país, por lo que Tlaxcala y Yucatán son las dos entidades que han concentrado la más alta votación, de acuerdo a los términos de proporcionales de población.

Remarcó que esto habla “de una conciencia que cada día va siendo más grande”, para que la ciudadanía participe “libre de condicionamiento o de dádivas o de dinero a cambio del voto, y no porque no lo haya habido, claro que lo hubo pero ya no lo aceptó, ese es el cambio de la revolución de las conciencias”, en la que hay “un régimen que empezamos a ver, ahora sí, en su ocaso”.

La actual presidenta de la Comisión Permamente del Senado de la República expuso que se le ha instruido que, junto con la Secretaría de Gobernación (SG), se determinen “los días y las horas para que se inicien los trabajos de parlamento abierto” a fin de abrir la discusión pública a especialistas, escuelas de derecho, académicos, científicos en materia social del derecho constitucional y al pueblo, sobre la reforma al Poder Judicial.

En concordancia con el anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, dijo que en la nueva Legislatura que inicia en septiembre “ya estaremos votando y discutiendo” las 20 iniciativas (impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador).

Refirió sobre “el discurso falso que la derecha ha impulsado en los últimos días”, respecto de que las mayorías calificadas son antidemocráticas, “jamás nunca será antidemocrático respetar el voto del pueblo y la voluntad del pueblo”.

Afirmó que esta alianza de Morena, PT y PVEM, con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, “no es más que el reflejo de una democracia pura porque no hubo compra de votos, coacción ni amenaza… es verdadera y eso le da toda la legitimidad”.

Puntualizó que en los próximos días se van a discutir las iniciativas sobre la Ley del Issste, la de bienestar para asegurar la pensión de mujeres a partir de los 60 años, la de becas para niños y niñas de nivel básico en escuelas públicas; la electoral para anular la reelección “y la gran reforma que será la madre de todas, la del Poder Judicial”.

La morenista Ana Lilia Rivera Rivera recibe su constancia de mayoría que la ratifica en el Senado de la República, por parte del Instituto Nacional Electoral (@INE_Tlaxcala) pic.twitter.com/3eKKtQGpZS — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) June 11, 2024

“De manera personal vamos a seguir poniendo muy en alto el nombre de Tlaxcala”, dijo y remarcó que hay división de poderes, porque cada uno “hará lo que le corresponda, pero nunca la alianza se va a dividir del pueblo y de la plataforma electoral que nos dio los votos”.

Recalcó que las actuales condiciones permiten que con tranquilidad, previo a la toma de protesta de Sheinbaum, se haga una convocatoria plural y abierta para hablar de todos los temas, “como ella lo ha dicho, no se va a negociar nada en lo oscurito”, sino a escuchar al pueblo para hacer lo que más convenga al país.

Anotó que antes de fin de mes, recorrerá todo el estado para informar a la ciudadanía cuáles son las cinco reformas que de manera inmediata se van a discutir.

Sostuvo que las grandes inversiones en el país no están en riesgo y que “vamos a ir dando certidumbre en la medida en que vayamos abriendo estos diálogos con la sociedad… y la moneda va a volver a tener el peso que tiene porque no depende de un proceso electoral, se sostiene por el manejo estable de nuestra economía”.

Luego, la senadora reiteró: “Lo que yo veo en lo personal es la continuidad del proyecto en el que he estado luchando durante 27 años, yo no veo el 2027 (elecciones para la gubernatura) porque todavía falta, yo veo el 2024 y los retos que tenemos para ayudar a consolidar estas grandes reformas”.

Añadió que lo que tiene claro en este momento es que será presidenta de alguna de las comisiones importantes del Senado. “El lugar que el grupo parlamentario decida, nuevamente la mesa directiva o la coordinación”, enfatizó.

