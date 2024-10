México inició la revolución judicial que debemos respaldar, afirma Noroña en Tlaxcala

Tras advertir que el gran reto que enfrenta el movimiento de la Cuarta Transformación es mantener la unidad y no desviarse en los objetivos, el presidente de la mesa directiva del Senado del República, Gerardo Fernández Noroña enfatizó que en México ha iniciado la revolución judicial, porque “es tiempo del pueblo”.

- Anuncio -

En su visita a Tlaxcala este domingo, sostuvo dos encuentros con militantes de Morena y PT, principalmente, uno en el municipio de San Pablo del Monte y otro más en la capital del estado, en los que explicó y defendió las bondades de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, “con la cual el pueblo va elegir a sus juzgadores, seremos el primer país del mundo que lo haga en su totalidad de esta manera”.

En la capital del estado, acompañado del presidente municipal de la ciudad, Alfonso Sánchez García, el petista defendió las recientes enmiendas constitucionales, a través de las cuales, en elecciones ciudadanas, los mexicanos elegirán a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque “antes solo se repartían esas posiciones entre unos cuates, que al final resultaban muy culebras”.

Además, defendió las recientes reformas aprobadas en el Senado de la República para garantizar la inviolabilidad de la Constitución, es decir, que no pueden proceder amparos o impugnaciones en contra de cualquier enmienda aprobada por el Congreso de la Unión a la Carta Magna, “porque hay unos chillones de la oposición, esa que está derrotada y sin rumbo, que trata de engañar a la ciudadanía, pero no hay ninguna regresión y mucho menos un espacio a la dictadura, esos son cuentos de unos changos”.

- Advertisement -

Flaqueado por el secretario de Educación Pública, Homero Meneses; de la exdiputada local, Floria María Hernández, líder de la Unidad de las Izquierdas; de la legisladora federal petista, Irma Garay Loredo y de la congresista local, Maribel Cervantes, Noroña Fernández enfatizó que no es tiempo de que sea visto como precandidato presidencial, porque “no sé si llegue al 2030, ya estoy viejo y además los de la derecha me hacen pegar cada coraje que pueden acabar conmigo, son unos culebras”.

No obstante, enfatizó que “el gran reto” que tienen los partidos que integran la llamada Cuarta Transformación –Morena, PT y Verde Ecologista– es no dividirse, mantener la unidad, pero, sobre todo, no perder el rumbo ni desviarse en la lucha de los ideales.

Además, recomendó abrir ese movimiento a la sociedad e incluso a militantes y simpatizantes de otras fuerzas ajenas a dicho movimiento, porque “hay momentos en que nosotros tenemos que entender la coyuntura… si viene gente de la derecha y se suma al rumbo que llevamos, muy bien. De la izquierda, de donde venga, se suma al rumbo. No obstante, hay que cuidar al movimiento. Hay que cuidarlo. ¿Cómo? Con congruencia y el objetivo no se debe perder”.

- Advertisement -

Sin embargo, Fernández Noroña lo que sí consideró es que al interior del mismo se deben impulsar mecanismos democráticos de decisión, porque “tenemos que fortalecer las decisiones abajo, porque sí hay tentaciones cupulares que debemos desterrar”.