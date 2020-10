México, doble atadura, relación esquizofrénica. Eso se deriva de la lectura del texto de Olga Wornat, Felipe el oscuro. Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México. Consta de nueve capítulos. Cada uno de ellos se puede leer como una historia por sí misma. Que en conjunto permite una visión de conjunto.

Esta entrega se refiere a los capítulos 7, 8 y 9, que llevan por título: Feos, sucios y malos, el capo del sexenio y los nadies. Que tratan sobre la relación entre México y Estados Unidos. Se evidencia que México es usado como campo de experimentación entre varias de sus dependencias, entre otras la DEA, ICE y ATF.

En un segundo plano se describe la amalgama entre las autoridades, particularmente, el ejército, las policías y la clase política local y federal con los narcotraficantes, que en el sexenio tienen como narco preferido al Chapo Guzmán.

Y finalmente, “los nadies”. Ciudadanos comunes y corrientes que son vistos como daños colaterales en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Feos y sucios

El capítulo 7 se refiere a la relación entre México y Estados Unidos y el plan Mérida por el que se conviene la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado. El texto refiere esta relación como una especie de doble atadura. Las autoridades declaran una cosa y hacen otra totalmente contraria. Lo que hace que la relación entre países sea esquizofrénica.

El capítulo muestra cómo México se subordina totalmente a las dependencias norteamericanas, particularmente la DEA, ICE -inmigración y aduanas- ATF -Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego- y estas actúan a sus anchas en el país.

Los feos son los informantes que tienen incrustados en las organizaciones criminales. De los que obtiene información sobre matanzas y masacres. Que dejan pasar sin informar al gobierno mexicano. Porque lo único que les interesa es la información para el control de los grupos delincuenciales que actúan en el país.

Los sucios se trata de la forma en que los bancos, particularmente el Wachovia se usa para blanquear miles de millones de dólares del narcotráfico que les sirve para cubrir muchos de sus gastos e intervenciones.

El “exdirector de la unidad de anti blanqueo de capitales del banco Wachovia en el Reino Unido dice que Nueva York y Londres son los mayores centros de lavado de dinero de origen criminal, muy por encima de las islas caimán y otros paraísos fiscales” (p.13)

Los malos

Los malos tienen que ver con las organizaciones de mercenarios que son pagados con el dinero blanqueado para prestar seguridad. Son la vía de transmisión para el control de la violencia mediante el uso del dinero que otorga al plan Mérida y el lavado. De ahí deriva en parte el tráfico de armas.

Como apunta Wornat “nadie imaginaba por entonces que todo acabaría en esta degradación política que convirtió a México en un inmenso cementerio” (p.3.) y agrega: “ninguna de estas empresas armamentistas, agencias de inteligencia, políticos, banqueros, casas de cambio, agentes inmobiliarios les interesa que acaben con los traficantes, ni con el negocio de las drogas, ni con las guerras que generan” (p.29)

El capo del sexenio

El capítulo 8 se refiere al proceso por el que el Guzmán Loera, se convierte de un segundón a jefe de la mayor organización de narcotráfico, protegido por el gobierno, que le ayuda a desaparecer a sus adversarias.

“Una organización que por estrategia de negocios se asoció con Vicente Fox y después con Felipe Calderón mariscal de un combate fallido que sirvió para que los hombres de Sinaloa eliminaran a sus enemigos, y que continúa vigente y sólida al margen de la detención de su líder más mediático” (p.3)

Comienza con la detención del chapo Guzmán en 1993 en Guatemala, cuando “el chapo” “se le consideraba un traficante menor, ambicioso y rústico” (p.1). Su corta estancia en Almoloya, el traslado en 1995 hacia el penal de puente grande, en Jalisco, del que se fuga.,

“los dos últimos años que vivió en Puente grande, hizo y deshizo a su antojo. Tenía acceso a una computadora -manejada para él por un compañero de encierro- que le permitía comunicarse con el exterior y varios celulares” (p.13) hasta que se fuga la noche del 19 de enero de 2001.

Hay dos historias de la fuga, una que salió en un carrito de lavandería, otra que salió por su propio pie y afuera lo esperaba su “hermano Arturo en un carro blindado y un helicóptero Bell negro” (p.21)

“A partir de 2001, el Chapo se convirtió en el capo consentido del panismo, y su figura creció después de la supuesta fuga. A partir de su salida rodaron las cabezas del cártel de Tijuana. Se acabaron los enemigos,” (p.21)

La federación

En octubre de 2001 el Chapo reúne en Cuernavaca a Ismael el mayo Zambada, Ignacio coronel el azul, los Beltrán Leyva, Vicente Carrillo Fuentes, Vicente Lambada Niebla y Edgar Valdez Villareal, la barbie para formar “la federación”.

Entre 2007 y 2008 el “dream team” se rompe, por la detención y/ muerte de algunos familiares de los grupos integrantes de la federación. Lo que lleva a los Beltrán Leyva a negociar con los Zetas.

Una de las cosas que más llaman la atención es la convivencia entre el ejército mexicano, la policía federal, la clase política y los narcotraficantes. Todos comparten de igual a igual en fiestas y francachelas.

Los nadies

El capítulo con el que cierra el libro se titula “los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata” (Galeano). Se refiere a las víctimas que deja la guerra contra el narcotráfico y que Felipe Calderón siempre desdeña diciendo “es solo un ajuste de cuentas entre pandilleros”.

La parte más importante es la voz de las víctimas, como Luz María que le dice al presidente: “Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran pandilleros, ¡mentira! Uno de mis hijos está en la UACH y el otro estaba en la prepa…” (p.3).

El asesinato de Susana Chávez “poeta y valiente luchadora social. Ni una muerta más fue de su autoría y se convirtió en un lema” (p.7) y que ante su muerte, el Fiscal General de Justicia de Chihuahua, “dijo que susana “no fue asesinada por su trabajo, sino porque se fue de copas” (p.7)

Lo mismo ocurre con el ejército. Ante la desaparición nunca dan información a lo familiares. Ivonka busca a su esposo el cabo de informática y el coronel Sánchez Herrera le grita “¡Tú no eres nadie, no existes para la Sedena, no puedes reclamar nada! Ivonka dice a Wornat “Y ahora mire como estoy, nadie me escucha, no me hablan, soy un fantasma” (p.11)

Así también el asesinato de los estudiantes del Tec. de Monterrey, a los que el ejército siembra armas para afirmar que “habían abatido a dos criminales fuera del campus” y que la Comisión Nacional de Derecho Humanos muestra que habían sido asesinados a mansalva.

Daños colaterales

El asesinato de Marisela Escobedo frente al palacio de gobierno de Chihuahua, el asesinato de migrantes en el rancho el Huizache, el del Juan Francisco Sicilia, que impulsó el surgimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia, los asesinatos de periodistas y muchos más.

En una carta que le llega de Tabasco: “Lo único que me queda por decirte es que el miedo y el dolor de la familia han sido una tortura. Siempre está presente el terror a que la historia vuelva a repetirse. La violencia y los secuestros continúan en el estado, y son muchos casos, muchas familias las afectadas y con miedo. Es triste, pero también observo una resignación a que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo podemos vivir resignados a vivir así? (p.25)

Anota Wornat: “En tiempo de barbarie y de ausencia del Estado como garantizador de la vida de los ciudadanos, los dedos acusadores se dirigen a las víctimas” (p.3), pero destaca cómo “¡una institución judicial puede estar más podrida, más degradada, que cuando un funcionario público, un hombre de derecho, se refiere en términos insultantes a la víctima de un crimen? Para el gobierno de Calderón todas las muertes no fueron más que daños colaterales.