México atraviesa por una “coyuntura muy complicada”, considera Muñoz Ledo

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo consideró que el país atraviesa por una “coyuntura muy complicada” derivada de las reformas de gran calado que han sido aprobadas en la LXIV Legislatura, pero observó que ese es el camino correcto para que México emprenda su desarrollo.

En esa ruta destacó también el respaldo que 72 por ciento de la población mexicana le otorga al presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con sus programas y proyectos para lograr el crecimiento económico y se disminuya la inseguridad y la corrupción, la cual calificó como el principal problema heredado de gobiernos anteriores.

El ex diplomático y experimentado político mexicano estuvo este jueves en Tlaxcala para recibir las Llaves de la Cuidad por parte del cabildo del ayuntamiento capitalino, que preside Anabell Ávalos Zempoalteca, en sesión pública y solemne.

En entrevista posterior al protocolo que tuvo lugar en el Teatro Xicohténcatl, Muñoz Ledo, con su habitual sentido del humor y su habilidad para salir al paso de preguntas incómodas, respondió sobre diversos temas de índole nacional, entre ellos el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las elecciones intermedias de 2021, crecimiento económico, inseguridad y corrupción.

En este tenor, aclaró que su presencia en la capital tlaxcalteca no tuvo nada que ver con un presunto “espaldarazo” a las aspiraciones gubernamentales de la edil de Tlaxcala para las elecciones locales de 2021. “Yo no vengo a eso (…) no soy un destapador, apenas soy un orador”, atajó y asentó que le elección de las autoridades solamente corresponde al pueblo.

Sobre el tema de las elecciones de 2021 a nivel federal, el ex embajador deseó que sirvan para que se profundice la democracia en el país, permitan una rotación mayor de los cargos públicos, pues hay una generación formada en el antiguo régimen que todavía está muy atrasada y otra que empieza a empujar, además pidió una mayor presencia de mujeres en esos niveles.

El ex presidente de la mesa directiva del primer periodo de sesiones de la LXIV Legislatura federal rechazó que la bancada de Morena y sus aliados apliquen el mayoriteo para sacar adelante sus iniciativas, sino que hace uso de la mayoría que ostentan, además aseguró que “el presidente nunca nos ha dado línea” pues “tenemos la convicción de ejercer la mayoría, pero no aplastar a los contendientes, tenemos absoluto respeto por todas las bancadas y somos muy tolerantes”.

Se pronunció en contra de la iniciativa planteada por la senadora Beatriz Paredes Rangel para que se apruebe la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en el país, pues observó que ese mecanismo no tiene sentido “absolutamente” en México, sino en países europeos donde se eligen a jefes de gobierno, no de Estado.

Asimismo, el legislador federal por Morena defendió la creación del Insabi como mecanismo para garantizar los servicios de salud gratuitos a toda la población mexicana y calificó de “asco y engañifa” el Seguro Popular implementado en las anteriores administraciones federales.

El Seguro Popular, asentó, venía arrastrando todos los vicios del mundo, por lo que se transformó en Insabi para engarzarlo a los demás sistemas de salud a nivel nacional y opere al mismo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para lo cual se harán convenios con otros países y se buscará abaratar los medicamentos más demandados por los pacientes.

Quien fuera integrante de diversos gobiernos federales, consideró que los factores que han impedido que el país crezca como aspira el presidente López Obrador son que se trató de su primer año de gobierno, la deuda acumulada por sus antecesores y el deseo de no volverse a endeudar otra vez.

“(Enrique) Peña creció 1.5 por ciento dejando una deuda inmensa, por este año quedamos a salvo y empezará una gran inversión pública. Hay dos cosas que aumentan el crecimiento, uno los salarios que apenas están a la alza y, segunda, una gran inversión pública”, indicó.

“Vivimos una coyuntura complicada porque estamos empezando a implementar reformas de mucho calado, esperamos resacas, obviamente, pero creo que vamos por buen camino, todavía al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, lo apoya un 72 por ciento de la población. Tenemos el problema de la corrupción, que es el principal del país, del cual deviene la inseguridad, el crecimiento económico, pero ya empezamos a jalar muy bien”.

A Muñoz Ledo le pidieron su opinión sobre el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien envió en su representación al acto protocolario al titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenin Calva Pérez. “Yo no voy a los estados opinando sobre sus gobiernos (…) simplemente digo que me hubiera gustado que el gobernador estuviera aquí porque lo conozco bien y no se fuera a una tienta de vacas”, respondió.

Quienes sí estuvieron en el evento de entrega de las “Llaves de la Ciudad” fueron los ex gobernadores José Antonio Álvarez Lima y Samuel Quiroz de la Vega, además de funcionarios del gobierno municipal, diputados locales y público en general, quienes escucharon las siete teorías que sustentó Muñoz Ledo para desmentir las acusaciones “injustas y falaces” de las que han sido objeto los tlaxcaltecas “por desinformación y prejuicios heredados”.

Basado en el ensayo “Siete tesis equivocadas sobre América Latina” del sociólogo Rodolfo Stavenhagen, Muñoz Ledo sostuvo que México, como país, le debe mucho más a Tlaxcala de lo que hasta el momento se le ha reconocido.

Se dijo muy agradecido, por considerarla inmerecida, con la distinción que le otorgó el ayuntamiento de Tlaxcala por su trayectoria, pues reconocimientos de este tipo, expuso, “me han hecho muy pocas ciudades del país y a este estado yo lo quiero mucho por muchas razones, de carácter familiar y personal, incluso”.

Posteriormente, el diputado federal se trasladó al Congreso local donde dictó la conferencia magistral “Facultades de los congreso locales en materia de federalismo”.