México arrastra una dolorosa paradoja. A pesar de su rica tradición cultural, la actitud social hacia la muerte es negativa, temerosa y no aceptada en todas las generaciones.

Este rechazo tiene consecuencias devastadoras en la vejez. El morir es un proceso de triple dimensión —física, psicológica y social— que se gestiona de forma deficiente.

Cerca del 70 por ciento de los decesos ocurre en instituciones hospitalarias. El final de la vida es un acto solitario, medicalizado y, a menudo, carente de dignidad, lejos de las redes afectivas que brindan consuelo.

La gerontología social muestra que el miedo a la muerte es, ante todo, un déficit social. La investigación es concluyente: existe una correlación significativa y positiva entre las redes de apoyo social y una actitud más favorable ante la muerte en las personas mayores.

El apoyo familiar y comunitario no es solo un acto de bondad, sino la herramienta terapéutica más poderosa contra la ansiedad y la fragilidad. Estudios comparativos indican que el miedo es mayor en las personas mayores que viven en sus hogares (no institucionalizados), expuestas al duelo continuo y al aislamiento.

Lo que confirma que la experiencia social es el factor determinante del bienestar al final de la vida.

Para transformar esta realidad, se debe actuar con urgencia en dos esferas. En el ámbito legal, la promoción y el ejercicio del Documento de Voluntad Anticipada (DVA) son cruciales. Esta figura legal garantiza la autonomía para evitar el encarnizamiento terapéutico y asegurar una muerte sin sufrimientos, pero su mínima implementación refleja un fracaso institucional.

La dignidad en el morir, y la calidad del final de la vida, no son solo consignas paliativas, sino un imperativo social que define la madurez ética de la nación. Es tiempo de recuperar la esencia relacional de la muerte.